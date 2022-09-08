7 платьев на выход и на каждый день, чтобы поймать винтажный вайб Венецианского кинофестиваля

Вадим Карасев

Архивные платья стали одним из главных трендов Венецианского кинофестиваля. На открытии были Эмма Чемберлен в платье Valentino из коллекции 2007 года и Тесса Томпсон в платье Armani Privé из коллекции 2009 года, Рэйчел Броснахэн появилась на премьере фильма "Умереть за доллар" в платье Versace из коллекции 2018 года — и это лишь несколько примеров. Этому звездному тренду легко следовать — достаточно заглянуть в винтажные магазины. Редактор моды Надя Бесчетникова рассказывает, где искать классные платья с историей на выход и на каждый день.

1.Платье La Perla

Цена: 28 500 руб.

Strogo — один из самых популярных у модников винтажных магазинов с хорошей селекцией: найти тут можно и что-то базовое, и супертрендовые вещи, которые снова вернулись в моду, а известные бренды уживаются с нарядами без громких бирок (но от того не менее классными и уникальными). Если такое шелковое платье La Perla со шлейфом и открытой спиной будет висеть в шкафу, то зима в предвкушении лета пролетит незаметно.





Платье La Perla

2.Платье Bottega Veneta

Цена: 21 900 руб.

Vintage Voyage запустился еще в 2012 году и уже хорошо знаком всем, кто охотится за люксом — ставка здесь сделана именно на него, причем в выборке немало настоящих коллекционных жемчужин вроде кутюрных нарядов 1950-х годов. Но есть товары и "посвежее" (и по более демократичным ценам), например, такое платье Bottega Veneta из нулевых.





Платье Bottega Veneta

3.Платье Vivienne Westwood Anglomania

Цена: 15 800 руб.

Платья с идеальным кроем лифа — фирменный знак Vivienne Westwood. Модель в белом цвете с фактурной вышивкой можно сейчас найти у Second Friend Store (правда, лишь в размере XS). Наряд вполне могут взять на заметку невесты, которые готовятся к свадьбе в следующий весенне-летний сезон.





Платье Vivienne Westwood

4.Платье Herve Leger

Цена: 10 500 руб.

Бандажные платья Herve Leger были едва ли не главным маст-хэвом гламурных нулевых. Носили их абсолютно все: от Блейк Лайвли (в том числе и в образе Серены ван дер Вудсен) до Ирины Шейк и Бритни Спирс. Ну а раз мода нулевых вернулась, то самое время вытрясти их из гардероба или купить архивное.





Платье Herve Leger

5.Костюм из корсета с юбкой

Цена: 12 000 pуб.

В Bon Appartement можно найти безымянные, но весьма оригинальные вещи с "чудинкой" или явным винтажным вайбом вроде мотоциклетных курток в стиле 90-х или вот такого платья как с выпускного начала нулевых. Для тематической вечеринки или яркой фотосессии — вполне себе находка.





Костюм из корсета с юбкой

6.Платье Rick Owens

Цена: 21 000 руб.

Это платье Rick Owens из ассортимента концепт-стора Spin4Spin подойдет любителям авангардной моды, которым как-то надо адаптироваться к нормам повседневного гардероба. Платье можно комбинировать, например, с грубой обувью на платформе, актуальной в сезоне, и кожаной курткой или тренчем. Получится нескучный базовый образ для первых осенних дней.





7.Платье Emanuel Ungaro

Цена: 95 700 руб.

Винтажный шоурум Meowshka Vintage основала героиня Бала дебютанток Tatler и дочь экс-губернатора Санкт-Петербурга Лидия Метельская. За брендовыми архивными платьями к ней ходят и светские героини, например, Ляйсан Утяшева. На что стоит обратить особенное внимание, так это на классную выборку платьев в стиле 80-х, вроде этого наряда Emanuel Ungaro.





Платье Emanuel UngaroНадя Бесчетникова