Алла Пугачева пострадала от пластики
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Алла Пугачева пострадала от пластики

Алла Пугачева пострадала от пластики
Специалист рассказал, что с лицом певицы Аллы Пугачевой. На днях в Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой. На снимке Примадонна позировала вместе с Мариной Юдашкиной.
Внешность певицы, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, очень удивила пластического хирурга Александра Вдовина. По мнению эксперта, у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом (асимметрия в скуловой зоне). «Если присмотреться, то можно заметить, как один уголок рта у Аллы Борисовны опущен вниз», — поделился Вдовин с Prozvezd. Врач затруднился ответить, что именно стало причиной подобных изменений, однако назвал наиболее вероятную версию. «Часто такое можно наблюдать после неудачно проведенной SMAS-подтяжка лица, во время которой, вероятно, был задет лицевой нерв», — объяснил спесицалист. Напомним, последние полгода Пугачева провела за границей. Недавно артистка с детьми вернулась на родину. Ее супруг Максим Галкин предпочел остаться в Израиле.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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