Алла Пугачева вместе с дочерью посетила премьеру в Театре Наций

Певица Алла Пугачева впервые после возвращения в Россию вышла в свет вместе с Кристиной Орбакайте. Алла Пугачева доказала, что по-прежнему является самой желанной гостьей на любом мероприятии. Накануне она лично пришла поддержать Евгения Писарева, представившего на сцене Театра наций мюзикл «Кабаре». Артистка посетила премьеру в компании своей дочери Кристины Орбакайте. Судя по фото, спектакль всем очень понравился — 73-летняя певица светилась от счастья, как и окружавшие ее гости вечера. Театральный режиссер Евгений Писарев, который поставил этот спектакль, собрал для памятного кадра всю труппу и самых почетных зрителей: Пугачеву, Орбакайте и Урганта.«Все не зря!» — с гордостью подписал он снимок в своем блоге. Кристина Орбакайте также опубликовала в своем блоге фото и видео из Театра Наций. Для светского выхода Алла Борисовна подобрала удобный и стильный образ без лишней помпезности: черный брючный костюм, массивное ожерелье, лаконичные очки в широкой оправе и замшевые ботильоны. Судя по настроению Примадонны, она осталась довольна своим первым выходом в свет после возвращения.Еще на днях в СМИ писали о том, что Орбакайте демонстративно держится подальше от своей оскандалившейся матери. Пугачеву много критикуют за отсутствие четкой гражданской позиции. Сначала она на полгода сбежала за границу, потом как ни в чем не бывало вернулась обратно. На фоне громких негативных высказываний в адрес певицы казалось, что она теперь надолго станет изгоем. Никита Михалков открыто называл её «крысой и предателем», а неизвестные оставляли обидные послания на стене «Останкино». Но, как видно, многие Пугачеву по-прежнему любят и зовут на самые интересные светские события.