Алсу поделилась фото с повзрослевшей дочкой - именинницей

Певица Алсу трогательно поздравила свою старшую дочь Сафину с 16-летием. Алсу является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что артистка может похвастаться тем, что в свои 39 лет обладает стройной фигурой и моложавым видом. Поклонники не раз удивлялись тому, что она почти не изменилась за минувшие годы. Также звезда продолжает выступать на публике и участвовать в тв-шоу, но на светских раутах она редкий гость. Минувшим летом Алсу ездила отдыхать. Также она успела посетить несколько праздничных концертов. А свободное время певица посвящает прогулкам с друзьями. Ее можно увидеть как в платье или костюме, так и в джинсах скинни. Не удивительно, что и ее наследницы привыкли одеваться с иголочки. 7 сентября артистка поздравила старшую дочку Сафину с днем рождения. На этот раз Алсу выложила снимки с именинницей.На первом фото певица в элегантном мини-платье лазурного цвета обнимала Сафину, сидя на лодке. Они наслаждались речной прогулкой по Санкт-Петербургу. Наследница артистки была в розовом льняном костюме. Примечательно, что у них был одинаковый нежный макияж. На втором фото Алсу уже была в белоснежном костюме. Жакет на запах с поясом и рукавами-фонариками придал луку женственности. А вот ее дочка была в более классическом костюме природного травянистого оттенка.«Вот и пролетели 16 лет "как один день"! Помню все до мелочей о первой нашей встрече с тобой 07.09.2006 в 6:40 утра. Это был первый самый счастливый день в моей жизни! А сегодня, ты уже настоящая леди! Столько в тебе интеллигентности, грации, скромности, добра и человечности. Не перестаю благодарить Всевышнего за то, что ты есть у нас.Быть твоей мамой — настоящее счастье! Пусть жизнь тебе всегда улыбается. Будь здорова и счастлива, Сафиночка! Мы тебя очень любим», — написала звезда. Напомним, что у артистки также есть еще двое детей: дочка Микелла и сын Рафаэль.