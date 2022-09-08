Андрей Норкин рассказал, как зачищают звезд

Ведущий Андрей Норкин не понимает, как богатые и знаменитые могут быть не довольны своей страной. Несколько российских актеров и режиссеров лишились работы, не поддержав спецоперацию на Украине. 54-летний журналист Андрей Норкин язвительно отозвался об этих деятелях культуры. Ведущий программы «Место встречи» заявил в эфире НТВ, что актеры и режиссеры, выступающие против военной спецоперации России на Украине, были «зачищены» из государственных театров. Норкин привел в пример звезду сериала «Чики» Варвару Шмыкову, которая выражала недовольство российской властью и участвовала в незаконных митингах. Режиссер Александр Молочников тоже остался без работы в театре. Телеведущий посмеялся над артистом, отметив, что тот больше известен романом со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой, чем театральными работами. Кстати, недавно Александр откровенно рассказал об отношениях с комедийной актрисой. Режиссер признался, что женился на Екатерине так же быстро, как и развелся. Известно, что постановки Молочникова исчезли из репертуара Театра на Малой Бронной. С режиссером также отказался сотрудничать Большой театр, в котором он готовил две оперы.«Либеральные взгляды Молочникова хорошо известны. Особенно запомнилась его покаянная речь перед Украиной в первые дни спецоперации – правда, позже этот пост Молочников подтер и спокойно продолжил работать в гостеатрах», – высказался Норкин. В числе «отмененных» режиссеров оказались Кирилл Серебренников и Сергей Женовач. От работы с ними отказался МХТ имени Чехова под руководством худрука Константина Хабенского. Телеведущий назвал и Дмитрия Крымова, который уехал в США 25 февраля. «Крымов – представитель такой театральной династии, и папа режиссер, и мама знаменитый театральный журналист. Прямо так им всем тяжело было. Люди, у которых огромные возможности, в том числе финансовые, имена, работа, история за плечами – и они больше всего недовольны, больше всего, извините за выражение, воняют», – эмоционально сказал Норкин в эфире передачи.