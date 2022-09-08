Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановлено до 2023 года

Вадим Карасев

Швейцарский официальный бюллетень коммерческой деятельности сообщил, что процедура банкротства компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" снова приостановлена.

"Продление приостановки процедуры банкротства Nord Stream 2 AG <...> Окончание периода продления: 10.01.2023".

В мае процедура была отложена до 10 сентября согласно решению суда швейцарского кантона Цуг. В этот день вступит в силу решение о новом продлении. Продлен мораторий на выплату займов компании на четыре месяца по заявлению Nord Stream 2 AG. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного управляющего.

В феврале нынешнего года немецкое правительство приостановило сертификацию газопровода "Северный поток-2". Американский Минфин 23 февраля объявил о санкциях в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Они были внесены в санкционный список SDN, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

1 марта Nord Stream 2 AG объявил, что рассматривает вероятность подачи заявления о банкротстве. Компания работала с финансовым консультантом для погашения своих обязательств. По словам главы отдела по экономическим вопросам кантона Цуг Сильвии Тальманн-Гут, оператор должен подать заявление о банкротстве, поскольку стал неплатежеспособен из-за американских санкций.