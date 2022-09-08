Безусловно публично попросил прощения у Николайчука за роман с Гориной
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Безусловно публично попросил прощения у Николайчука за роман с Гориной

Безусловно публично попросил прощения у Николайчука за роман с Гориной
Алексею Безусу искренне жаль, что он вовремя не предупредил товарища о происходящем на проекте. Поэтому он публично принёс Артуру Николайчуку свои извинения за этот поступок.
 В ближайшее время Алексей Безус отправится на десять дней в Сочи, дабы решить вопрос со второй квартирой, которую он купил в ипотеку. Он сообщил, что пока не знает, стоит ли после отпуска возвращаться обратно на проект, то есть, к Екатерине Гориной, которая будет его там ждать, или лучше в гордом одиночестве уйти с проекта?

Все это привело к тому, что Алексей Безус решил публично попросить прощения у Артура Николайчука из-за романа с Екатериной Гориной. Теперь Безус жалеет, что вовремя не сообщил своему другу о том, что творится на проекте и лишился его доверия.

В последнее время проблем у Безуса становится всё больше и больше. Они липнут к нему, как снежный ком. Даже с Татьяной Репиной его общение никак не клеится. Они разговаривают только в том случае, если вопрос напрямую связан с их дочерью.

При этом Безус не решается взять на себя ответственность за отношения с Катей. Неужели он действительно уйдёт с проекта? Кажется, старички уходят и все идёт к обновлению состава. Что думаете?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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