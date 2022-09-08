Безусловно публично попросил прощения у Николайчука за роман с Гориной

Вадим Карасев

В ближайшее время Алексей Безус отправится на десять дней в Сочи, дабы решить вопрос со второй квартирой, которую он купил в ипотеку. Он сообщил, что пока не знает, стоит ли после отпуска возвращаться обратно на проект, то есть, к Екатерине Гориной, которая будет его там ждать, или лучше в гордом одиночестве уйти с проекта?Все это привело к тому, что Алексей Безус решил публично попросить прощения у Артура Николайчука из-за романа с Екатериной Гориной. Теперь Безус жалеет, что вовремя не сообщил своему другу о том, что творится на проекте и лишился его доверия.В последнее время проблем у Безуса становится всё больше и больше. Они липнут к нему, как снежный ком. Даже с Татьяной Репиной его общение никак не клеится. Они разговаривают только в том случае, если вопрос напрямую связан с их дочерью.При этом Безус не решается взять на себя ответственность за отношения с Катей. Неужели он действительно уйдёт с проекта? Кажется, старички уходят и все идёт к обновлению состава. Что думаете?