Безусловно публично попросил прощения у Николайчука за роман с Гориной
Сегодня, 02:00 Вадим Карасев
Алексею Безусу искренне жаль, что он вовремя не предупредил товарища о происходящем на проекте. Поэтому он публично принёс Артуру Николайчуку свои извинения за этот поступок.
В ближайшее время Алексей Безус отправится на десять дней в Сочи, дабы решить вопрос со второй квартирой, которую он купил в ипотеку. Он сообщил, что пока не знает, стоит ли после отпуска возвращаться обратно на проект, то есть, к Екатерине Гориной, которая будет его там ждать, или лучше в гордом одиночестве уйти с проекта?
Все это привело к тому, что Алексей Безус решил публично попросить прощения у Артура Николайчука из-за романа с Екатериной Гориной. Теперь Безус жалеет, что вовремя не сообщил своему другу о том, что творится на проекте и лишился его доверия.
В последнее время проблем у Безуса становится всё больше и больше. Они липнут к нему, как снежный ком. Даже с Татьяной Репиной его общение никак не клеится. Они разговаривают только в том случае, если вопрос напрямую связан с их дочерью.
При этом Безус не решается взять на себя ответственность за отношения с Катей. Неужели он действительно уйдёт с проекта? Кажется, старички уходят и все идёт к обновлению состава. Что думаете?
По материалам: life-dom2