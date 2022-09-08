Бурматов назвал основные проблемы реализации программы «Чистый воздух»
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Бурматов назвал основные проблемы реализации программы «Чистый воздух»

Бурматов назвал основные проблемы реализации программы «Чистый воздух»

Ключевой вопрос экологической программы «Чистый воздух» заключается в том, что деньги идут, проект реализуются, региональные власти отчитываются, в телевизоре все хорошо, а за окном — кошмар. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов.

Он напомнил, что расширение и развитие проекта улучшения экологической обстановки — это его депутатская поправка, которую вносили по поручению президента Российской Федерации. По словам Бурматова, ранее законодатели упорно добивались, чтобы программа «Чистый город» начала финансироваться.

При этом в тех двенадцати городах (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита), которые стали участниками проекта, изменения минимальны. Владимир Бурматов считает, что в данном случае замешана коррупция, неэффективность чиновников и ложь о том, что все «хорошо и колосится», хотя там выйти на улицу порой невозможно.

«Добились, деньги пошли, начали закупать автобусы на газомоторном топливе, начали строить особые заправочные станции, но это не переломило ситуацию, — пояснил депутат. — Я пока ни от кого не получил писем или обращений, что региональные власти сделали все, чтобы воздух был чище. Например, Челябинск — это настоящий Сайлент-Хилл. Все в тумане, учитывая, что мы рекультивировали за бешеные деньги городскую свалку. Они решили, что и так сойдет. Когда ты подъезжаешь к нему, ты видишь апокалиптическую картину, полгода там дышать невозможно, снова во всех антирейтингах по экологии».

Владимир Бурматов подчеркнул, что Госдума как никто заинтересована в том, чтобы предприятия работали, давали рабочие места, но из-за халатности руководства заводов регионы могут дойти до ситуации, когда работать будет некому. С введением санкций рост предприятий-загрязнителей вырос в разы.

«Сегодня владельцы предприятий испытывают проблемы с трудовыми кадрами из-за плохой экологии, ведь люди оказываются в эпицентре аромата «жареного железа». Все попытки людей разобраться разбиваются о гробовое молчание, в том числе от СМИ», — заключил Бурматов.

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По материалам: pnp.ru

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