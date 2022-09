Цена Terra Luna Classic выросла на 400% после активации механизма сжигания токенов

На фоне активации в сети Terra Luna Classic обновления v22 за последние две недели котировки нативной криптовалюты LUNAC выросли на 431%, согласно CoinGecko. Апдейт вернул в блокчейн функции делегирования и стейкинга, а также запустил механизм сжигания части транзакционных комиссий.

На момент написания актив торгуется вблизи $0,00053. Большая часть суточного торгового объема сосредоточена на биржах Binance ($1,5 млрд), BtcTurk ($0,3 млрд) и KuCoin ($0,29 млрд).

Часовой график LUNAC/USDT биржи KuCoin. Данные: TradingView.

После того, как KuCoin сообщила о приостановке приема маржинальных ордеров на покупку LUNAC, объем торгов на Binance значительно вырос. Последняя платформа является крупным инвесторов Terraform Labs.

После краха экосистемы Terra разработчики из Terraform Labs выпустили ориентированный на безопасность блокчейна патч. Обновление отключило межсетевые мосты, делегирование и стейкинг, возможность запуска новых валидаторов, а также механизм обмена для LUNA и UST.

Чтобы возобновить работу сети инициативная группа Terra Rebels представила обновление v22, призванное вернуть в блокчейн отключенные функции. Согласно заявлению, апдейт также должен заложить основу для эффективного механизма сжигания части комиссий.

26 августа команда активировала v22 — пользователи получили возможность участвовать в управлении сетью. В блокчейн заложили «транзакционный налог» в размере 1,2%, в будущем его размер может измениться. Поступившую в рамках этих сборов криптовалюту сеть выводит из обращения, оказывая дефляционное давление на предложение LUNAC.

По словам аналитика Майлза Дойчера, при объеме торгов в $1 млрд и указанном размере налога блокчейн будет ежедневно выводить из обращения около 120 млрд LUNAC.

11/ For reference, today the trading volume of $LUNC was $1b. If the ecosystem upgrade was already live, this would've resulted in a 120B token burn (1.7% of the total supply).



If the same pace maintained for 30 days, 3.6T tokens (~half the total supply) would be burnt.