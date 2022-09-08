Цена Terra Luna Classic выросла на 400% после активации механизма сжигания токенов

На фоне активации в сети Terra Luna Classic обновления v22 за последние две недели котировки нативной криптовалюты LUNAC выросли на 431%, согласно CoinGecko. Апдейт вернул в блокчейн функции делегирования и стейкинга, а также запустил механизм сжигания части транзакционных комиссий.

На момент написания актив торгуется вблизи $0,00053. Большая часть суточного торгового объема сосредоточена на биржах Binance ($1,5 млрд), BtcTurk ($0,3 млрд) и KuCoin ($0,29 млрд).

Часовой график LUNAC/USDT биржи KuCoin. Данные: TradingView.

После того, как KuCoin сообщила о приостановке приема маржинальных ордеров на покупку LUNAC, объем торгов на Binance значительно вырос. Последняя платформа является крупным инвесторов Terraform Labs.

После краха экосистемы Terra разработчики из Terraform Labs выпустили ориентированный на безопасность блокчейна патч. Обновление отключило межсетевые мосты, делегирование и стейкинг, возможность запуска новых валидаторов, а также механизм обмена для LUNA и UST.

Чтобы возобновить работу сети инициативная группа Terra Rebels представила обновление v22, призванное вернуть в блокчейн отключенные функции. Согласно заявлению, апдейт также должен заложить основу для эффективного механизма сжигания части комиссий.

26 августа команда активировала v22 — пользователи получили возможность участвовать в управлении сетью. В блокчейн заложили «транзакционный налог» в размере 1,2%, в будущем его размер может измениться. Поступившую в рамках этих сборов криптовалюту сеть выводит из обращения, оказывая дефляционное давление на предложение LUNAC.

По словам аналитика Майлза Дойчера, при объеме торгов в $1 млрд и указанном размере налога блокчейн будет ежедневно выводить из обращения около 120 млрд LUNAC.

11/ For reference, today the trading volume of $LUNC was $1b. If the ecosystem upgrade was already live, this would've resulted in a 120B token burn (1.7% of the total supply).



If the same pace maintained for 30 days, 3.6T tokens (~half the total supply) would be burnt. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) September 1, 2022

Эдвард Ким из Terra Rebels отметил, что команда не может обложить налогом офчейн-транзакции, в частности, операции на централизованных платформах.

«Одной из основных целей внедрения и исполнения [механизма сжигания] является донести, что сообщество может и будет вводить налог. Оно желает, чтобы то же самое происходило на CEX», — написал он.

Ранее глава Binance Чанпэн Чжао раскритиковал разработчиков Terra за отсутствие в блокчейне системы вывода монет из обращения.

They don't even burn for on-chain transactions, right? — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 4, 2022

Инициативу Terra Rebels уже поддержали некоторые централизованные платформы. В частности, о релевантном решении объявила KuCoin.

Ким также добавил, что команда планирует перезапустить алгоритмический стейблкоин TerraClassicUSD (USTC). Для этого разработчики намерены «реструктуризировать безнадежный долг» экосистемы.

Напомним, Terraform Labs запустили основную сеть проекта Terra 2.0 в мае 2022 года.