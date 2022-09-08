ЧП: Молодая мама закопала грудную дочь в могиле отца
Сегодня, 15:50
В Воронеже девушка убила свою дочку. Жуткая трагедия произошла в Воронеже 3 сентября: 24-летняя мать ударила месячную дочь по голове. К врачам горе-родительница обращаться не стала. Спустя два дня ребенок умер. Женщина завернула малышку в ткань и похоронила ее в могиле своего отца. А потом все же пришла в полицию и обо всем рассказала. Сейчас преступница задержана. По данным судмедэкспертизы, ребенок скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По поводу произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обстоятельства дела выясняются. Следствие ищет отца ребенка, сообщает Shot.
По материалам: z-aya