ЧП: Молодая мама закопала грудную дочь в могиле отца
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ЧП: Молодая мама закопала грудную дочь в могиле отца

ЧП: Молодая мама закопала грудную дочь в могиле отца
В Воронеже девушка убила свою дочку. Жуткая трагедия произошла в Воронеже 3 сентября: 24-летняя мать ударила месячную дочь по голове. К врачам горе-родительница обращаться не стала. Спустя два дня ребенок умер. Женщина завернула малышку в ткань и похоронила ее в могиле своего отца. А потом все же пришла в полицию и обо всем рассказала. Сейчас преступница задержана. По данным судмедэкспертизы, ребенок скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По поводу произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обстоятельства дела выясняются. Следствие ищет отца ребенка, сообщает Shot.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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