Что делать с ненужной одеждой и почему категорически нельзя пускать вещи на тряпки

У каждого человека за несколько лет накапливается гора ненужной одежды, которую и носить больше не хочется, и выбросить жалко, и отдать некому. Шкафы не резиновые, потому части вещей сообразительный русский человек находит применение. Например, пустить их на тряпки. Кажется, что это вполне практичный подход. Однако эзотерик Маргарита Данилова так не считает. Оказывается, поступать таким образом со старой одеждой категорически нельзя.

Почему старую одежду категорически нельзя пускать на тряпки

Вряд ли найдется хоть один человек, который не пускал на тряпки старые кофты и штаны. Но ваша, пусть и ненужная больше одежда, для этой цели вовсе не годится, считает Маргарита Данилова.





Когда-то вещи прикасались к вашему телу, а значит, были частью биоэнергетики, впитав ее навсегда. Согласитесь, что странно после этого использовать их для уборки. Фактически, впитывая и собирая на себя грязь и пыль, вещь будет влиять и на ауру бывшего хозяина. Постепенно биополе начнет замутняться, а значит, человека могут посетить мрачные мысли, в его жизнь придут неурядицы и проблемы.

Приметы об использовании старой одежды

Согласно распространенным приметам, человек, который использует свою вещь для мытья полов, может заработать проблемы с кожей. Ни с того ни с сего может начаться экзема, которую будет сложно лечить, ведь ее причина лежит в области не медицинской, а эзотерической.





Незамужней девушке нельзя мыть полы полотенцем, которым она раньше пользовалась. В противном случае ее так никогда и не возьмут замуж.

Если человек убирает в доме не специальными тряпками, а пускает в ход свою старую одежду, то он привлекает в жизнь бедность. Он не только отгоняет удачу от самого себя, но и вымывает достаток из дома. Если вы делали это много лет подряд, тогда не стоит удивляться тому, что дела не ладятся. Просто выбросьте немедленно вещи, ставшие тряпками, и больше так не делайте.

Что делать со старой одеждой





Возникает резонный вопрос: куда девать старые вещи, которые вы уже не будете носить? Очевидно, в шкафах столько места не найти. К счастью, есть разумные способы избавиться от ненужной одежды и не навредить своей энергетике:

во-первых, можно отдать хорошие вещи тем, кого знаете и кто носил бы их с радостью;

во-вторых, отнести в пункты приема старой одежды. Там ее рассортируют и отдадут нуждающимся.

Однако если вещи поношенные или вы просто не хотите, чтобы их носил кто-то другой, тогда лучше утилизировать их. Сделать это можно двумя способами:

Сжечь. Помните, что при этом нельзя испытывать сожаление, наоборот, представьте, что так вы прощаетесь с проблемами из прошлого. Выбросить. Перед тем, как отнести одежду в мусор, прополосните ее в солевом растворе. Он уберет след вашей энергетики и негативных последствий не будет.