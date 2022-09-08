Что нельзя делать 11 сентября 2022 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, есть ли пост

В этот день, 11 сентября, ежегодно церковь вспоминает печальное событие — Усекновение главы Иоанны Предтечи, который крестил Иисуса Христа. Дабы почтить его память, принято соблюдать строгие запреты и читать молитвы. Верующие идут в церковь, а домашние дела откладывают на следующий день. Есть ли в день Усекновения пост, и почему запрещено копать картошку 11 сентября и резать хлеб?

Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября 2022 года

Праздник установлен в честь одного события, которое произошло после Крещения Иисуса. Иоанн Предтеча продолжил свое служение посредством проповеди, облечения грехов человеческих. Осуждение от Крестителя получил прелюбодействующий царь Ирод, который стал жить с супругой родного брата. Однако правителю не понравилось прямое указание на его грех, потому он решил заключить Иоанна в темницу.





Однако и этого показалось мало. Дочь Иродиады по имени Соломия, выплясывая во время пира по случаю дня рождения Ирода, покорила его своим танцем. Тот спросил, чего желает девушка. И она сказал: «Голову Иоанна Крестителя».

Ирод не рассчитывал на это, ведь был готов отдать падчерице даже полцарства. А вот умерщвление любимого народом пророка могло пошатнуть его репутацию. И все же он приказал палачам исполнить обещанное и принести Соломии на блюде голову Предтечи.

Нужно ли держать строгий пост в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи

11 сентября 2022 года — день печальный, потому для любого христианина соблюдение строгого поста является обязательным. Нельзя есть пищу животного происхождения, рыбу и молочные продукты. Кроме того, нужно отказаться от овощей и фруктов круглой формы — считается, что они символизируют голову.





На стол следует поставить горячую кашу с грибами и зеленью. Если вы заранее подготовили другие продукты, то их тоже можно использовать. Главное, не брать в руки нож.

Кстати, в старину в этот день ели репу, которая была приготовлена накануне. Доброй традицией было угощение гостей блюдами из нее в праздник Усекновения.

Почему категорически запрещено резать хлеб и срывать мак

Хлеб — всему голова. Кто не слышал этой пословицы? Именно потому резать его в этот день категорически запрещено. Действо символически связано с умерщвлением Иоанна Крестителя, и может привести к череде неприятностей. Кроме того, человек рискует сильно пораниться острыми предметами 11 сентября.





Срывать мак нельзя по той же причине. Маковые головки по форме тоже напоминают голову человека, и подобные мероприятия чреваты бедами для тех, кто ослушается запрета.

Можно ли в этот день копать картошку и работать дома

Ка и в любой другой православный праздник, работать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя, особенно заниматься тяжелыми видами деятельности. К таковым, несомненно, относится выкапывание картошки и вообще работа в огороде. Сделать все необходимое нужно либо заранее, либо перенести на другой день.

Если в огород все же нужно выйти, то не стоит трогать капусту, помидоры, свеклу и прочие круглые овощи.

Не будет грехом приготовление постной пищи, уборка со стола, мытье посуды, застилание кровати. Но от более серьезных хозяйственных дел лучше отказаться.

Можно ли пользоваться ножом





Так как убили Иоанна Крестителя острым предметом — мечом, то использовать любые острые предметы, даже столовые приборы, 11 сентября нельзя. Пользовать ножом и вилкой опасно, потому что можно себя поранить, прогневав святого. Всю пищу нужно есть либо руками, либо ложкой.

Можно ли пить алкоголь и устраивать праздники

Естественно, категорически запрещено в этот день устраивать шумные гулянья, собираться за столом, чтобы отпраздновать дни рождения и прочие поводы. Все это напоминает тот самый роковой пир, когда нетрезвые люди во грехе веселились и плясали. Это привело к торжеству порока, с которым так ревностно сражался Иоанна Предтеча. В знак уважения и почитания верующие отказываются от веселья, праздного времяпрепровождения, чревоугодия и алкоголя.