Что ждет Соединенное Королевство после смерти Елизаветы II
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Что ждет Соединенное Королевство после смерти Елизаветы II

Что ждет Соединенное Королевство после смерти Елизаветы II

Что ждет Соединенное Королевство после смерти Елизаветы II
Эксперт не исключает, что с уходом королевы кризисные явления на Туманном Альбионе обострятся еще больше

На 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Как сообщил 8 сентября Букингемский дворец, королева «мирно скончалась в замке Балморал» в Шотландии. Теперь Соединенное Королевство ожидает долгий национальный траур и смена правителя — уже известно, что им станет старший сын Елизаветы II 73-летний принц Чарльз, а ныне король Карл III. О том, как откликнется Британия на смерть королевы и как после этого изменятся отношения России и Туманного Альбиона, «Парламентской газете» рассказал заместитель заведующего кафедрой международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, доктор политических наук Олег Иванов.

- Олег Петрович, возможен ли в Великобритании конфликт двух политических полюсов — монаршей семьи и правительства?

- Общеизвестно, что королева как политическая фигура достаточно декларативна. Она не имеет никаких реальных рычагов управления. Это скорее традиция, которую англичане сохраняют на протяжении столетий. Приведет ли смена правителя к какому-то политическому конфликту — я не думаю. Великобритания сейчас просто не в том положении, чтобы устраивать какой-то конфликт на фоне того экономического и социального кризиса, который в стране назревает. Зима, опять же, предстоит тяжелая, с большими и непредсказуемыми последствиями. Поэтому если исходить из разумного и рационального подхода, какого-то конфликта — даже если действительно присутствует конфликт интересов — ждать не стоит. Я думаю, они сумеют найти какой-то выход из положения, договориться о том, чтобы это все не выплескивалось в публичное пространство.

- Но нынешнего премьер-министра Лиз Трасс нельзя назвать большой поклонницей монархии. Известно, что раньше она занимала очень активную антимонархистскую позицию.

- Лиз Трасс в молодости занимала разные позиции. В девяностые годы, еще будучи студенткой Оксфорда, она действительно позволяла себе не совсем уж антиправительственные, но достаточно резкие высказывания в адрес королевской семьи и самого института монархии. Ну и что? В молодости, тем более на Западе, многие отличаются резкостью суждений. Потом перестраиваются, меняют мнение, приходят во власть и говорят уже не то, что они думали в молодости, а то, что диктует определенная политическая обстановка.

- То есть, демонтаж института монархии в Великобритании невозможен?

- Смотря что понимать под словом демонтаж — полную ликвидацию или некие изменения. То, что монархия рухнет одномоментно, маловероятно. Англичане достаточно консервативные люди. Монархия — часть их истории и культуры. И в Англии нет такой поляризации общественного мнения, как в США, где Конгресс штурмом брали. Поэтому для падения института монархии нет предпосылок — ни внутренних, ни внешних.


- Что вы имеете в виду под изменениями, которые могут произойти?

- Возможно, принц Чарльз станет играть большую роль в управлении государством, нежели Елизавета II. Оказывать большее влияние на внутреннюю и внешнюю политику. Определять он ее не может, но предпринимать какие-то шаги — по большей части неформальные — вполне способен. Другое дело, что это вряд ли сохранится надолго, и вряд ли принц Чарльз передаст те полномочия, которые на себя возьмет, своему преемнику, кем бы тот ни был.

- Известно, что в самой королевской семье в последнее время все не так гладко. И наиболее молодые и перспективные ее представители не особо-то рвутся к трону.

- Они не рвутся, потому что в некотором роде стали изгоями и попали под критику за определенные моменты своего поведения. И не известно, что будет, если уже не они придут к власти, а власть придет к ним и скажет: «кроме вас никого нет». Я думаю, они вполне могут поставить интересы страны выше личных амбиций и занять трон, если того потребует нация.

- Фигура Елизаветы II - часть национальной истории Британии. Для многих она была символом стабильности и надежности. Стоит ли ожидать с ее уходом социальных волнений на фоне грядущего внутреннего кризиса?

- А вот такую вероятность исключить нельзя. Положение в стране действительно сложное. На него еще и накладываются трудности, связанные с «Брекситом», которые не полностью преодолены. К тому же возможны трения с Евросоюзом по поводу спорных территорий. Возможно, на фоне общего социального напряжения обострятся сепаратистские настроения в отдельных регионах. Шотландия, например, давно уже грозилась выйти из состава Королевства. И если это случится, это будет на самом деле серьезный удар, потому что, как известно, на берегах Шотландии находятся базы английских подводных лодок. И в случае ее отделения они, по сути, окажутся за пределами государства. Это очень серьезно.


Нельзя сбрасывать со счетов и достаточно известную на политическом поле Великобритании фигуру Найджела Фараджа, лидера партии Brexit. Он занимает достаточно критические позиции по отношению к официальному Лондону и на фоне грядущего кризиса, который не известно, в какую сторону повернется, может вместе со своими приближенными и сторонниками сыграть большую роль в судьбе всего Соединенного Королевства.

Одним словом, пока что развитие событий прогнозировать крайне сложно. Они зависят, например, еще и от того, какой будет зима. Если холодной, то англичане вынуждены будут больше денег тратить на обогрев своих жилищ, вырастут энергетические затраты государства в целом. Это непредсказуемо.

- Повлияет ли уход из жизни Елизаветы II на взаимоотношения России и Великобритании?

- Нет, королевская семья вообще во внешней политике государства играет минимальную роль. Это, повторюсь, скорее символ Великобритании, реальной власти у нее нет. Кто бы ни был королевой или королем, как бы ни менялись позиции в рамках монаршей семьи, это все-таки не те фигуры, которые влияют на наши отношения. Поэтому большее значение будет иметь то, как себя поведет та же Лиз Трасс.


# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны: Послушник»
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны:
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
США придумали способ снизить рост цен на топливо
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Разработчики BNB Chain запустят решение для масштабирования с нулевым разглашением
Разработчики BNB Chain запустят решение для масштабирования с нулевым
Лучшие шутки и мемы из Сети - 08.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 08.09.2022 (15 фото)
Принц Чарльз сделал первое заявление в статусе короля Великобритании. Он взял себе имя Карл III
Принц Чарльз сделал первое заявление в статусе короля Великобритании.
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Показали много нового геймплея Evil West — экшена про вампиров на Диком Западе
Показали много нового геймплея Evil West — экшена про вампиров на
Представители 28 стран участвуют в фестивале Grand Skate Tour — 2022
Представители 28 стран участвуют в фестивале Grand Skate Tour — 2022
Оксана Акиньшина рассказала о состоянии нашего кино
Оксана Акиньшина рассказала о состоянии нашего кино
Над планами Светланы Лободы посмеялся известный журналист
Над планами Светланы Лободы посмеялся известный журналист

Топ на сегодня

Екатерина Варнава тайно подала на развод
Екатерина Варнава тайно подала на развод
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Voyager Digital проведет аукцион по продаже активов
Voyager Digital проведет аукцион по продаже активов
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября

Еще по теме

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет
Принц Чарльз стал королем Великобритании
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Королева Великобритании выразила Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе