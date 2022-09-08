Cyberpunk 2077 сравнили на Xbox Series X | S и Playstation 5 после обновления 1.6
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Cyberpunk 2077 сравнили на Xbox Series X | S и Playstation 5 после обновления 1.6

Cyberpunk 2077 сравнили на Xbox Series X | S и Playstation 5 после обновления 1.6


Студия CD Projekt RED выпустила обновление 1.6 для Cyberpunk 2077, которое, как и прошлые апдейты, правит многие проблемы в игре. Обновление уже доступно игрокам, и в сети появились сравнения игры на Xbox Series X | S и Playstation 5 после апдейта.

После обновления игры Cyberpunk 2077 имеет следующие режимы на консолях нового поколения.

Xbox Series S:



Режим разрешения: динамические 1440p при 30 FPS (среднее разрешение 1260p)



Режим производительности: динамические 1080p при 60 FPS (среднее разрешение 972p)

Xbox Series X:



Режим трассировки лучей: 1440p при 30 FPS



Режим производительности: динамические 1800p при 60 FPS (среднее разрешение 1620p)

Playstation 5:



Режим трассировки лучей: 1440p при 30 FPS



Режим производительности: динамические 1800p при 60 FPS (среднее разрешение 1512p)

Некоторые моменты из сравнения Cyberpunk 2077 на next-gen консолях, которое можно посмотреть ниже:



Режим качества на Xbox Series S не включает трассировку лучей.



Xbox Series S в режиме производительности снижает качество некоторых теней, дальность прорисовки и количество NPC.



Режим производительности поддерживает довольно стабильные (хотя и с некоторыми падениями) 60 кадров в секунду на всех 3-х платформах.



Режим трассировки лучей на Xbox Series X и Playstation 5 добавляет тени с трассировкой лучей, но не отражения или глобальное освещение.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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