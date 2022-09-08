Данила Козловский развлекается с Оксаной Акиньшиной на отдыхе
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Данила Козловский развлекается с Оксаной Акиньшиной на отдыхе

Данила Козловский развлекается с Оксаной Акиньшиной на отдыхе
Актер Данила Козловский оттягивается на турецком курорте.   Артисты вместе весело проводят время в Турции. Сладкую парочку засняла одна из туристок. По ее словам, она подошла к Акиньшиной с просьбой сфотографироваться, но та в резкой форме отказала. Вскоре подошел Козловский и заявил, что они с любимой на отдыхе. При этом актер извинился.
Как отметила туристка, безусловно, Акиньшина и Козловский — пара. Все уже знают, что они встречаются, сообщает «СтарХит»». Напомним, что Козловский ради Акиньшиной ушел от матери своего ребенка актрисы Ольги Зуевой. Роман с Акиньшиной у него начался на съемках картины «Чернобыль».
# Шоу-бизнес Козловский Данила
По материалам: z-aya

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