День 8 сентября в истории

День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812).

День воинской славы РФ, отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.

Бородинская битва — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года произошло 7 сентября 1812 года. Главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов, решив преградить Наполеону путь на Москву, дал генеральное сражение французам у села Бородино, расположенного в 124 километрах от Москвы. Русская армия насчитывала в своем составе около 150 тысяч человек и более 600 орудий. Армия Наполеона — свыше 130 тысяч солдат и около 600 орудий.

В ходе ожесточенных боев, длившихся целый день, французской армии удалось оттеснить русские войска всего на 1 километр, а прорвать оборону или обойти фланги Наполеон не смог. Позже он вспоминал: «Из всех моих сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой».

Михаил Кутузов был намерен продолжить сражение на другой день, однако узнав о потерях, приказал войскам отступить к Можайску.

В Бородинском сражении русская армия потеряла убитыми от 40 до 50 тысяч человек, французская — от 30 до 60 тысяч.

Бородинская битва не привела к немедленному перелому в ходе войны, но кардинально изменила её ход. Всего через 1,5 месяца русская армия начала изгнание вражеских сил из России.

День финансиста.

Установлен указом Пре­зидента РФ от 19 августа 2011 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1802 году император Александр I подписал манифест «Об учреждении Министерств». Были созданы восемь министерств, среди них министерство финансов. До 2011 года праздник отмечался неофициально.

Международный день грамотности.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Гене­ральной конференции ЮНЕСКО в 1966 году. В этот день в 1965 году в Тегеране открылась Всемирная конференция министров образо­вания по вопросам ликвидации неграмотности.

По данным ЮНЕСКО, в мире проживают более 750 миллионов неграмотных взрослых, примерно две трети из них составляют женщины.

Традиционно в этот день присуждаются Международные премии за распространение грамотности.

Международный день солидарности журналистов.

Был учрежден в 1958 году в Бухаресте решением IV конгресса Международной организации журналистов. Дата была выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненного гитлеровцами 8 сентября 1943 года.

День солидарности городов Всемирного наследия.

Праздник отмечается с 1995 года в день создания Организации городов Всемирного наследия.

Международная негосударственная организация была создана в 1993 году для содействия выполнения Конвенции по защите Всемирного культурного и природного наследия и Хартии о сохранении исторических городов и регионов, а также сотрудничеству и обмену информацией между городами-членами.

55 лет назад (1967) начала работать Братская ГЭС.

Решение о строительстве гидроэлектростанции было принято в сентябре 1954 года. Уже в декабре того же года были начаты подготовительные работы по её возведению. Для сооружения ГЭС было создано управление «Нижнеангаргэсстрой», позднее переименованное в «Братскгэсстрой».

Первый из 18 гидрогенераторов станции был поставлен под нагрузку и дал промышленный ток в ноябре 1961 года.

8 сентября 1967 года государственная комиссия подписала акт принятия Братской ГЭС в промышленную эксплуатацию с оценкой «отлично». До 1971 года ГЭС была самой крупной в мире.

75 лет назад (1947) постановлением Совета министров СССР было создано Специальное бюро № 1 Ми­нистерства вооружения СССР (ныне — Науч­но-производственное объединение «Алмаз» им. академи­ка А. А. Расплетина).

На территории НИИ-20 и завода № 465, которые располагались на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе в Москве, было образовано предприятие, которое впоследствии стало ведущим разработчиком систем противовоздушной обороны. Здесь были созданы первая отечественная зенитная ракетная система «Беркут» (С-25), зенитные ракетные комплексы средней (С-75), малой (С-125) и большой дальности (С-200).

Среди разработок последних лет — зенитная ракетная система С-400 «Триумф».

В настоящее время НПО «Алмаз» им. академи­ка А. А. Расплетина входит в Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

81 год назад (1941) началась Блокада Ленинграда.

Постепенно в городе закончились запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Начался голод. Норма выдачи хлеба для рабочих составляла 250 грамм в день, а для остального населения — 125 грамм. Город подвергался постоянным бомбежкам. За время блокады на него было сброшено свыше 100 тысяч бомб.

Несмотря на голод и бомбёжки, в городе продолжали работать более 200 предприятий. С 1941 по 1944 год ленинградские предприятия произвели более 10 миллионов снарядов и мин, 12 тысяч минометов, было изготовлено и отремонтировано 2 тысячи танков.

В конце ноября 1941 года по Ладожскому озеру было налажено снабжение осажденного Ленинграда. По Дороге жизни эвакуировали больных, раненых и детей, подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие.

За время блокады только от голода в городе умерло свыше 640 000 человек и ещё более 17 000 человек погибли от бомб и снарядов. В Ленинграде осталось не более 800 тысяч жителей из 3 миллионов, проживавших в городе и пригороде до сентября 1941 года. 27 января 1944 года блокада с Ленинграда была полностью снята.

Санкт-Петербург — единственный в мировой истории крупный город, который, находясь 871 день в окружении, не сдался и выжил.

221 год назад (1801) в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор.

Первоначально на этом месте располагалась Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1737 году. К концу XVIII века она сильно обветшала, и было решено на её месте построить новый собор.

В 1799 году император Павел I провел конкурс на лучший проект, потребовав, чтобы новый храм напоминал римский собор св. Петра. В нем приняли участие многие известные архитекторы того времени, но ни один из их проектов утвержден не был. В 1801 году президент Академии художеств граф Александр Строганов предложил императору проект, который создал на тот момент еще мало известный архитектор Андрей Воронихин.

8 сентября 1801 года состоялась торжественная церемония закладки Казанского собора, на которой присутствовал император Александр I.

Строительство продолжалось 10 лет. На работы по возведению храма было потрачено 4,7 миллионов рублей.

В сентябре 1811 года собор был освящен и открыт. После победы в Отечественной войне 1812 года сюда были привезены военные трофеи: французские знамена и ключи от взятых городов и крепостей. Здесь же впоследствии был похоронен фельдмаршал Михаил Кутузов.

В 1932 году Казанский собор закрыли. На его куполе вместо креста был установлен позолоченный шар со шпилем, а внутри собора разместили Музей истории религии и атеизма.

Богослужения в Казанском соборе возобновились в мае 1991 года, а в 1994 году на купол был поднят крест. Спустя шесть лет собор был окончательно возвращён Русской Православной церкви и получил статус кафедрального.

16 лет назад (2006) в Семипалатинске (ныне Семей, Ка­захстан) был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Свои подписи под документом поставили министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикиста­на, Туркмении и Узбекистана.

В Договоре, вступившим в силу 21 марта 2009 года, стороны обязуются запретить производство, приобретение и развертывание на их территории ядерного оружия и его компонентов или других ядерных взрывных устройств.

386 лет назад (1636) был основан Гарвардский университет.

Этот старейший университет Нового Света был назван в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда.

В настоящее время здесь получают образование более 6 тысяч студентов и свыше 14 тысяч аспирантов. Выпускниками Гарварда были: 8 президентов США, более 30 глав государств, 47 Нобелевских лауреатов и 48 лауреатов Пулитцеровской премии.