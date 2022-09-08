День 8 сентября в истории
День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812).
День воинской славы РФ, отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.
Бородинская битва — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года произошло 7 сентября 1812 года. Главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов, решив преградить Наполеону путь на Москву, дал генеральное сражение французам у села Бородино, расположенного в 124 километрах от Москвы. Русская армия насчитывала в своем составе около 150 тысяч человек и более 600 орудий. Армия Наполеона — свыше 130 тысяч солдат и около 600 орудий.
В ходе ожесточенных боев, длившихся целый день, французской армии удалось оттеснить русские войска всего на 1 километр, а прорвать оборону или обойти фланги Наполеон не смог. Позже он вспоминал: «Из всех моих сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой».
Михаил Кутузов был намерен продолжить сражение на другой день, однако узнав о потерях, приказал войскам отступить к Можайску.
В Бородинском сражении русская армия потеряла убитыми от 40 до 50 тысяч человек, французская — от 30 до 60 тысяч.
Бородинская битва не привела к немедленному перелому в ходе войны, но кардинально изменила её ход. Всего через 1,5 месяца русская армия начала изгнание вражеских сил из России.
День финансиста.
Установлен указом Президента РФ от 19 августа 2011 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1802 году император Александр I подписал манифест «Об учреждении Министерств». Были созданы восемь министерств, среди них министерство финансов. До 2011 года праздник отмечался неофициально.
Международный день грамотности.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1966 году. В этот день в 1965 году в Тегеране открылась Всемирная конференция министров образования по вопросам ликвидации неграмотности.
По данным ЮНЕСКО, в мире проживают более 750 миллионов неграмотных взрослых, примерно две трети из них составляют женщины.
Традиционно в этот день присуждаются Международные премии за распространение грамотности.
Международный день солидарности журналистов.
Был учрежден в 1958 году в Бухаресте решением IV конгресса Международной организации журналистов. Дата была выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненного гитлеровцами 8 сентября 1943 года.
День солидарности городов Всемирного наследия.
Праздник отмечается с 1995 года в день создания Организации городов Всемирного наследия.
Международная негосударственная организация была создана в 1993 году для содействия выполнения Конвенции по защите Всемирного культурного и природного наследия и Хартии о сохранении исторических городов и регионов, а также сотрудничеству и обмену информацией между городами-членами.
55 лет назад (1967) начала работать Братская ГЭС.
Решение о строительстве гидроэлектростанции было принято в сентябре 1954 года. Уже в декабре того же года были начаты подготовительные работы по её возведению. Для сооружения ГЭС было создано управление «Нижнеангаргэсстрой», позднее переименованное в «Братскгэсстрой».
Первый из 18 гидрогенераторов станции был поставлен под нагрузку и дал промышленный ток в ноябре 1961 года.
8 сентября 1967 года государственная комиссия подписала акт принятия Братской ГЭС в промышленную эксплуатацию с оценкой «отлично». До 1971 года ГЭС была самой крупной в мире.
75 лет назад (1947) постановлением Совета министров СССР было создано Специальное бюро № 1 Министерства вооружения СССР (ныне — Научно-производственное объединение «Алмаз» им. академика А. А. Расплетина).
На территории НИИ-20 и завода № 465, которые располагались на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе в Москве, было образовано предприятие, которое впоследствии стало ведущим разработчиком систем противовоздушной обороны. Здесь были созданы первая отечественная зенитная ракетная система «Беркут» (С-25), зенитные ракетные комплексы средней (С-75), малой (С-125) и большой дальности (С-200).
Среди разработок последних лет — зенитная ракетная система С-400 «Триумф».
В настоящее время НПО «Алмаз» им. академика А. А. Расплетина входит в Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
81 год назад (1941) началась Блокада Ленинграда.
Постепенно в городе закончились запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Начался голод. Норма выдачи хлеба для рабочих составляла 250 грамм в день, а для остального населения — 125 грамм. Город подвергался постоянным бомбежкам. За время блокады на него было сброшено свыше 100 тысяч бомб.
Несмотря на голод и бомбёжки, в городе продолжали работать более 200 предприятий. С 1941 по 1944 год ленинградские предприятия произвели более 10 миллионов снарядов и мин, 12 тысяч минометов, было изготовлено и отремонтировано 2 тысячи танков.
В конце ноября 1941 года по Ладожскому озеру было налажено снабжение осажденного Ленинграда. По Дороге жизни эвакуировали больных, раненых и детей, подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие.
За время блокады только от голода в городе умерло свыше 640 000 человек и ещё более 17 000 человек погибли от бомб и снарядов. В Ленинграде осталось не более 800 тысяч жителей из 3 миллионов, проживавших в городе и пригороде до сентября 1941 года. 27 января 1944 года блокада с Ленинграда была полностью снята.
Санкт-Петербург — единственный в мировой истории крупный город, который, находясь 871 день в окружении, не сдался и выжил.
221 год назад (1801) в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор.
Первоначально на этом месте располагалась Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1737 году. К концу XVIII века она сильно обветшала, и было решено на её месте построить новый собор.
В 1799 году император Павел I провел конкурс на лучший проект, потребовав, чтобы новый храм напоминал римский собор св. Петра. В нем приняли участие многие известные архитекторы того времени, но ни один из их проектов утвержден не был. В 1801 году президент Академии художеств граф Александр Строганов предложил императору проект, который создал на тот момент еще мало известный архитектор Андрей Воронихин.
8 сентября 1801 года состоялась торжественная церемония закладки Казанского собора, на которой присутствовал император Александр I.
Строительство продолжалось 10 лет. На работы по возведению храма было потрачено 4,7 миллионов рублей.
В сентябре 1811 года собор был освящен и открыт. После победы в Отечественной войне 1812 года сюда были привезены военные трофеи: французские знамена и ключи от взятых городов и крепостей. Здесь же впоследствии был похоронен фельдмаршал Михаил Кутузов.
В 1932 году Казанский собор закрыли. На его куполе вместо креста был установлен позолоченный шар со шпилем, а внутри собора разместили Музей истории религии и атеизма.
Богослужения в Казанском соборе возобновились в мае 1991 года, а в 1994 году на купол был поднят крест. Спустя шесть лет собор был окончательно возвращён Русской Православной церкви и получил статус кафедрального.
16 лет назад (2006) в Семипалатинске (ныне Семей, Казахстан) был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.
Свои подписи под документом поставили министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В Договоре, вступившим в силу 21 марта 2009 года, стороны обязуются запретить производство, приобретение и развертывание на их территории ядерного оружия и его компонентов или других ядерных взрывных устройств.
386 лет назад (1636) был основан Гарвардский университет.
Этот старейший университет Нового Света был назван в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда.
В настоящее время здесь получают образование более 6 тысяч студентов и свыше 14 тысяч аспирантов. Выпускниками Гарварда были: 8 президентов США, более 30 глав государств, 47 Нобелевских лауреатов и 48 лауреатов Пулитцеровской премии.