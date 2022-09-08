Депутат предложил включить в календарь чемпионата РФ по футболу «матчи всех звезд»

Интерес молодежи к Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) падает, но ее зрелищность могут повысить «матчи всех звезд«. Такой идеей поделился с News.ru председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

По мнению депутата, исключение российских команд из международных турниров из-за санкций пагубно повлияло на интерес к просмотру соревнований, в том числе на посещаемость стадионов. Для решения проблемы он предложил руководству РПЛ последовать примеру баскетбольной Единой лиги ВТБ и Континентальной хоккейной лиги, в рамках которых уже проводятся игры с лучшими спортсменами из разных клубов.

Гаврилов заявил, что „матчи всех звезд“ могут »способствовать повышению качества зрелищности нашего футбола», поскольку «такие шоу демонстрируют повышение интереса молодежи к большому спорту». Он добавил, что в текущих условиях необходимо «бросить все силы» на повышение увлекательности и массовости футбола, для чего нужно разработать программу государственной поддержки. Курировать ее, по мнению Гаврилова, должен будет Российский футбольный союз.

После начала специальной военной операции России на территории Украины многие российские спортсмены и команды были отстранены от международных соревнований по политическим мотивам. Спортивные власти продолжают искать возможности по встречам с командами стран, не присоединившихся к мерам в отношении отечественного спорта. В среду стало известно о том, что 24 сентября в Бишкеке сборная России по футболу проведет товарищескую встречу со сборной Киргизии, а в ноябре — на выезде с командой Ирана. По результатам опроса фонда «Общественное мнение», антироссийские ограничения в спорте расстроили 73% граждан.

Формат «матчей всех звезд» типичен для спортивных лиг Северной Америки, где обладает большой историей. Так, в Главной лиге бейсбола первое такое соревнование состоялось еще в 1933 году. Игры со звездами ежегодно проводятся также в Национальной хоккейной лиге (с 1947 года) и Национальной баскетбольной ассоциации (с 1951).