Екатерина Варнава тайно подала на развод

Бывший муж актрисы Екатерины Варнавы случайно узнал о разводе с ней. Этой весной Александр Молочников и Екатерина Варнава официально узаконили отношения. Правда, союз пары просуществовал всего несколько месяцев. Режиссер откровенно рассказал о разводе с бывшей избранницей. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «вДудь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 30-летний Александр Молочников ошарашил публику, сообщив о женитьбе и скором разводе с Екатериной Варнавой, которая старше на семь лет. Режиссер раскрыл подробности расставания с актрисой, хотя сам до конца не понимает, почему их союз дал трещину. «Не знаю, сколько дней продлился брак — мало, не считал. Это очень грустно. Если не прийти два раза в суд, то разводят автоматом. Так я и узнал о разводе. Причем вернулся со съемок в Питер, и папа сказал, что пришла повестка в суд. Так себе ощущение. Тем не менее, мы с Катей в очень близких отношениях», — заявил он.Сценарист подчеркнул — разрыв с бывшей произошел без грязи и скандалов. «Безусловно, я делал ошибки, за которые мне стыдно, но мы с Катей разошлись обоюдно», — добавил Александр в YouTube-шоу «вДудь». После спонтанного расставания Варнава осталась жить и работать в Москве, а Молочников улетел в США. По словам режиссера, Екатерина вместе с ним собиралась уехать, но планам не суждено осуществиться. Сам же Александр не навсегда покинул Россию, спустя какое-то время он вернется обратно. «Не верю, что не приеду домой. Чтобы завести на меня дело — надо постараться. Надеюсь на чудо, что до этого не дойдет. Все равно хочу заниматься культурой в России», — заключил кинодеятель.