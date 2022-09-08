Евгений Петросян возмущен клеветой в свой адрес

Юморист Евгений Петросян считает, что его намеренно дискредитируют. На днях в СМИ появилась информация о том, что концерт Евгения Петросяна в Сочи отменили из-за низкого спроса на билеты. Источник утверждал, что было продано слишком мало мест в зале, поэтому запланированное выступление юмориста под названием «60 лет на эстраде» пришлось снять с афиши. Издание, сообщившее эту новость, ссылалось на слова концертного промоутера Сергея Лаврова. Петросян в ответ на слухи о своем провале записал обращение к представителям прессы. Пришедший в ярость артист заверил, что его оклеветали. Юморист заявил: его популярность держится на прежнем уровне, билеты раскупают, а бенефис прошел при полном аншлаге.Евгений Ваганович предположил, что стал жертвой заказной травли. Якобы кто-то из недоброжелателей «проплатил» нелестную статью для того, что нанести удар по его репутации. «Концерт был завален цветами! Выступление прошло на большом подъеме. Так же, как и на следующий день, когда я выступал уже на «Юморине». Желаю нам всем взаимопонимания и побольше честности. Столько, сколько я претерпел за последнее время неправды, вытерпеть трудно. Но я на коне!» — заявил Петросян. Ранее с критикой в адрес СМИ высказалась и молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова. Сейчас супруги, кстати, вдвоем отдыхают в санатории. Супруга юмориста делится с поклонниками подробностями процедур, которые ей назначают местные специалисты.