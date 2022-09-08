Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября

Вадим Карасев





Игра Family Man, которая дебютировала в Steam в 2020 году, скоро станет доступна на приставках Xbox и Switch. Об этом сообщило издательство No More Robots. Игра Family Man выйдет на новых платформах 14 сентября, ниже можно посмотреть новый трейлер, который представили к скорому релизу проекта.

Watch this video on YouTube

Family Man — игра про главу семейства, который должен денег мафии. Главному герою предстоит браться за самую опасную работу, чтобы заработать достаточно денег и вернуть долг.

Отметим, что No Nore Robots активно сотрудничает с Microsoft в вопросе добавления игр в подписку Game Pass. Ранее они обещали добавить в подписку больше полудюжины игр за ближайший год.