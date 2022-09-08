Филипп Киркоров бросился с пеной рта защищать Аллу Пугачеву

Певец Филипп Киркоров взорвался от вопросов о Примадонне. Артист и его бывшая жена Алла Пугачева последние годы находились в ссоре и почти не общались, хотя раньше дружили семьями и вместе отмечали праздники. Однако когда Примадонна с нынешним супругом и детьми уехала в Израиль и подверглась за это всеобщей травле, поп-король ее поддержал. Не остался он в стороне и теперь, когда общественность судачит о внезапном возвращении артистки в Россию без мужа и спорит, не стоит ли объявить исполнительницу персоной нон грата за ее побег. На презентации нового клипа певца JONY Киркоров буквально взвился после вопроса журналистов о влиянии Пугачевой на шоу-бизнес в прошлом и высказал все, что у него накипело, не заметив, что несколько отклонился о темы.«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну, какие-либо ее поступки? Она настолько там наверху, столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — принялся негодовать поп-король. Напомним, Алла Пугачева провела в Израиле четыре месяца, а потом перебралась в Юрмалу, потому что в Кесарии стало слишком жарко. Певица неоднократно утверждала, что не собирается оставаться жить за границей и скоро вернется в Россию, однако ей мало кто верил. Но в итоге свое слово артистка сдержала: она прилетела в Москву вместе с детьми в конце августа, а первого сентября отвела Гарри и Лизу в первый класс, давая понять, что ее продолжительный отпуск закончился. Накануне артистка воссоединилась и со старшей дочерью Кристиной Орбакайте, появившись на театральной премьере.