Гарри Стайлс пошутил про случай с "плевком" на Криса Пайна: "Заскочил на Венецианский фестиваль специально, чтобы на него плюнуть"

Вадим Карасев

Гарри Стайлс прокомментировал видео, на котором пользователи сети увидели, что он плюнул на своего коллегу по фильму "Не волнуйся, солнышко" Криса Пайна на премьере фильма на Венецианском фестивале. По мнению пользователей, эту версию подтверждает и реакция Пайна.





Однако сами актеры утверждают, что между ними ничего не произошло. Так, Стайлс пошутил на эту тему на своем концерте в Нью-Йорке:

Замечательно вернуться в Нью-Йорк. Я просто быстренько заскочил в Венецию, чтобы плюнуть на Криса Пайна, но теперь я здесь.





Историю прокомментировали и представители Криса Пайна в беседе с изданием People:Нелепая история. Полная выдумка и результат странной онлайн-иллюзии. Между ними нет ничего, кроме уважения, а любое предположение об обратном — вопиющая попытка создать драму. Ситуацию обсудили в твиттере (заблокирован в России). Пользователи поделились версиями произошедшего и традиционно создали много мемов на эту тему.

Проснулась, а в тиктоке обсуждают, что Гарри Стайлс плюнул на Криса Пайна. Что у них там за драма в касте, мне непонятно, но Гарри нравится все меньше. Вообще не доверяю мужчинам, которых бросила Тейлор Свифт (Гарри Стайлс и Тейлор Свифт начали встречаться осенью 2012 года, а расстались в январе 2013 года — Прим. ред.),

— пишет пользователь @MigratoryGirl.





"Не сейчас, солнышко. Мама пытается разглядеть, плюнул ли Гарри Стайлс в Криса Пайна"

Напомним, "плевок" Гарри — только один из скандалов, связанных с фильмом Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко". Сразу после начала съемок из картины ушел Шайа Лабаф, которого якобы уволила сама Оливия. Актер это опроверг, поделившись видео, на котором Уайлд просит его вернуться в проект.

Позже появились разговоры о вражде Уайлд и исполнительницы главной роли, актрисы Флоренс Пью. Позже слухи подкрепил отказ актрисы участвовать в пресс-конференциях в рамках рекламной кампании фильма.

У самой Уайлд на съемочной площадке завязался роман с Гарри Стайлсом, который младше нее на 10 лет. При этом на тот момент она, вероятно, еще состояла в отношениях с прежним возлюбленным, актером Джейсоном Судейкисом. По слухам, возможная измена не понравилась Флоренс Пью.

Отношения у Уайлд и Стайлса, судя по всему, тоже не ладятся: на премьере в Венеции они даже не стали фотографироваться рядом, что спровоцировало слухи о разрыве. Их подогрел и тот факт, что на премьере Стайлс поцеловал в губы своего коллегу, актера Ника Кролла.

С самим фильмом все тоже вышло не так, как хотела Оливия: после выхода трейлера картина столкнулась с критикой из-за обилия откровенных сцен, многие фрагменты пришлось вырезать.

Ксения Смирнова