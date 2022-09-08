Глава «АвтоВАЗа» заявил о проблемах с импортозамещением при сборке Lada
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Глава «АвтоВАЗа» заявил о проблемах с импортозамещением при сборке Lada

Глава «АвтоВАЗа» заявил о проблемах с импортозамещением при сборке LadaГлава «АвтоВАЗа» Соколов: пока не удалось найти замену трети элементов для сборки Lada

«АвтоВАЗу» пока не удалось найти замену примерно трети компонентов (1,5 из 4,5 тысячи), из которых собирают Lada. О проблемах с импортозамещением рассказал президент концерна Максим Соколов в разговоре с РБК.

«АвтоВАЗ» планирует выпустить несколько новых и обновленных моделей линейки, но концерну придется потратить значительную часть времени на локализацию зарубежных компонентов или поиск запчастей, производимых в дружественных странах, заявил Соколов. Однако глава «АвтоВАЗа» допускает, что некоторые иностранные автопроизводители вернутся на российский рынок.

Из-за трудностей с поставками компонентов компании пришлось отказаться от перезапуска производства Lada X-Ray, рассказал ранее Соколов. Топ-менеджер объяснил, что в этом автомобиле используется слишком большой комплект деталей, заблокированный для импорта в Россию.

При этом Соколов заверял, что «АвтоВАЗ» почти полностью восстановит производство досанкционной модельной линейки с начала весны 2023 года. К этому сроку компания намерена решить все проблемы с нехваткой комплектующих и возобновит выпуск машин на заводе в Тольятти. Соколов добавит, что концерн начнет выпускать электрические Lada Largus и Lada Vesta.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России к маю упало более чем вдвое (на 56,4 процента). В мае в стране было выпущено 3,7 тысячи автомобилей, с начала года — 268 тысяч легковых машин.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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