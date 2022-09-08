Глава SEC поддержал расширение полномочий CFTC на крипторынке

Председатель SEC Гэри Генслер поддержит предоставление Конгрессом США дополнительных полномочий по регулированию рынка криптовалют Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

В ходе выступления в Институте практического права чиновник отметил:

"Я считаю, что почти из 10 000 токенов на крипторынке подавляющее большинство являются ценными бумагами. Предложения и продажи этих активов подпадают под действие соответствующих законов".

Эти монеты, как и предлагающие их посредники, подлежат регулированию SEC, подчеркнул Генслер.

Однако в некоторых случаях полномочия регулятора пересекаются с "сестринской" CFTC, которой необходимы более широкие права для контроля и надзора за крипторынком.

"В связи с тем, что криптопосредникам может потребоваться регистрация как в SEC, так и в CFTC, я хотел бы отметить, что в настоящее время это уже осуществляется в сфере брокеров-дилеров и консультирования фондов", — заявил Генслер.

По его словам, стейблкоины "имеют схожие характеристики с фондами денежного рынка" и другими ценными бумагами. Эмитентов "стабильных монет", как и провайдеров других токенов, Генслер призвал обсуждать деятельность с SEC, чтобы избежать нарушения законодательства.

Напомним, глава CFTC Ростин Бенам анонсировал создание Управления технологических инноваций, которое займется регулированием криптоиндустрии.

При этом Генслер неоднократно утверждал, что большинство токенов подпадает под определение ценных бумаг и юрисдикцию SEC.