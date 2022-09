Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram

Злоумышленники скомпрометировали Instagram-аккаунт метавселенной The Sandbox и разместили в его описании фишинговую ссылку. Пользователей призвали не взаимодействовать с профилем до момента, пока проект не восстановит доступ.

#PeckShieldAlert #Phishing @TheSandboxGame Instagram has been compromised. thesandboxesgame[.]com is the phishing site, 0x645daA...c96C is the malicious actors' address. Be Alert! https://t.co/JMoPsFgGmr pic.twitter.com/SvD25rqsfR

Представители проекта подтвердили факт взлома при наличии 2FA-аутентификации и других мер безопасности. Они связались с платформой и призвали пользователей не проходить по размещенным ссылкам.

⚠️ Our Instagram account has been compromised 1 hour ago - despite 2FA and more protections. ⚠️ We've notified @instagram to resolve this



⛔️ Do NOT click on the new link on The Sandbox Instagram account bio or fake "Season 4 Raffle"



🙏 Stay SAFE and alert. Thanks for reporting pic.twitter.com/cv2h3GZTo1