Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram

Злоумышленники скомпрометировали Instagram-аккаунт метавселенной The Sandbox и разместили в его описании фишинговую ссылку. Пользователей призвали не взаимодействовать с профилем до момента, пока проект не восстановит доступ.

Представители проекта подтвердили факт взлома при наличии 2FA-аутентификации и других мер безопасности. Они связались с платформой и призвали пользователей не проходить по размещенным ссылкам.

⚠️ Our Instagram account has been compromised 1 hour ago - despite 2FA and more protections. ⚠️ We've notified @instagram to resolve this



⛔️ Do NOT click on the new link on The Sandbox Instagram account bio or fake "Season 4 Raffle"



🙏 Stay SAFE and alert. Thanks for reporting pic.twitter.com/cv2h3GZTo1 — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) September 8, 2022

Напомним, на днях злоумышленники взломали Twitter-аккаунт аудиторской фирмы PwC Venezuela для продвижения фейковой раздачи XRP от имени CEO Ripple Брэда Гарлингхауса.

В августе неизвестные скомпрометировали фронтенд DeFi-протокола Curve Finance. В результате пользователи потеряли активы стоимостью $573 000.

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