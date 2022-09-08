Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram
Злоумышленники скомпрометировали Instagram-аккаунт метавселенной The Sandbox и разместили в его описании фишинговую ссылку. Пользователей призвали не взаимодействовать с профилем до момента, пока проект не восстановит доступ.
#PeckShieldAlert #Phishing @TheSandboxGame Instagram has been compromised. thesandboxesgame[.]com is the phishing site, 0x645daA...c96C is the malicious actors' address. Be Alert! https://t.co/JMoPsFgGmr pic.twitter.com/SvD25rqsfR— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) September 8, 2022
Представители проекта подтвердили факт взлома при наличии 2FA-аутентификации и других мер безопасности. Они связались с платформой и призвали пользователей не проходить по размещенным ссылкам.
⚠️ Our Instagram account has been compromised 1 hour ago - despite 2FA and more protections. ⚠️ We've notified @instagram to resolve this— Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) September 8, 2022
⛔️ Do NOT click on the new link on The Sandbox Instagram account bio or fake "Season 4 Raffle"
🙏 Stay SAFE and alert. Thanks for reporting pic.twitter.com/cv2h3GZTo1
Напомним, на днях злоумышленники взломали Twitter-аккаунт аудиторской фирмы PwC Venezuela для продвижения фейковой раздачи XRP от имени CEO Ripple Брэда Гарлингхауса.
В августе неизвестные скомпрометировали фронтенд DeFi-протокола Curve Finance. В результате пользователи потеряли активы стоимостью $573 000.
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