Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram
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Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram

Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram


Злоумышленники скомпрометировали Instagram-аккаунт метавселенной The Sandbox и разместили в его описании фишинговую ссылку. Пользователей призвали не взаимодействовать с профилем до момента, пока проект не восстановит доступ.



Представители проекта подтвердили факт взлома при наличии 2FA-аутентификации и других мер безопасности. Они связались с платформой и призвали пользователей не проходить по размещенным ссылкам.



Напомним, на днях злоумышленники взломали Twitter-аккаунт аудиторской фирмы PwC Venezuela для продвижения фейковой раздачи XRP от имени CEO Ripple Брэда Гарлингхауса. 


В августе неизвестные скомпрометировали фронтенд DeFi-протокола Curve Finance. В результате пользователи потеряли активы стоимостью $573 000.


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# Экономика the sandbox, фишинг, хакеры, новости
По материалам: ForkLog

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