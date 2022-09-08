Игроки обрушили рейтинг Halo Infinite после публикации «дорожной карты»

Вадим Карасев





Около недели назад студия 343 Industries опубликовала «дорожную карту» Halo Infinite. В ней была пара приятных моментов, вроде планов выпустить онлайн-кооператив и режим Forge в ноябре этого года. Но содержала она и некоторые вещи, которые вызвали серьезное негодование у игроков.

В частности, в «дорожной карте» к Halo Infinite разработчики объявили, что полностью отменяют ранее анонсированный и ожидаемый игроками режим кооператива с разделенным экраном. Еще одна неприятная новость коснулась мультиплеера — 3-й сезон теперь стартует только в марте 2023 года, более чем через полгода после запуска 2-го сезона.

Все это привело к тому, что рейтинг игры Halo Infinite в Steam обрушили. Сейчас «недавние обзоры» у игры Halo Infinite в Steam «в основном отрицательные». Ниже можно видеть, как изменилось соотношение положительных и отрицательных обзоров у игры после последних новостей.



