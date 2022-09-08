Игроки обрушили рейтинг Halo Infinite после публикации «дорожной карты»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игроки обрушили рейтинг Halo Infinite после публикации «дорожной карты»

Игроки обрушили рейтинг Halo Infinite после публикации «дорожной карты»


Около недели назад студия 343 Industries опубликовала «дорожную карту» Halo Infinite. В ней была пара приятных моментов, вроде планов выпустить онлайн-кооператив и режим Forge в ноябре этого года. Но содержала она и некоторые вещи, которые вызвали серьезное негодование у игроков.

В частности, в «дорожной карте» к Halo Infinite разработчики объявили, что полностью отменяют ранее анонсированный и ожидаемый игроками режим кооператива с разделенным экраном. Еще одна неприятная новость коснулась мультиплеера — 3-й сезон теперь стартует только в марте 2023 года, более чем через полгода после запуска 2-го сезона.

Все это привело к тому, что рейтинг игры Halo Infinite в Steam обрушили. Сейчас «недавние обзоры» у игры Halo Infinite в Steam «в основном отрицательные». Ниже можно видеть, как изменилось соотношение положительных и отрицательных обзоров у игры после последних новостей.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Эксперты НОМ назвали обстоятельным доклад главы ЦИК Памфиловой о подготовке к выборам
Эксперты НОМ назвали обстоятельным доклад главы ЦИК Памфиловой о
Игроки обрушили рейтинг Halo Infinite после публикации «дорожной карты»
Игроки обрушили рейтинг Halo Infinite после публикации «дорожной
Российский город частично остался без света
Российский город частично остался без света
"Показалось": подборка любопытных оптических иллюзий (15 фото)
"Показалось": подборка любопытных оптических иллюзий (15
По мнению Влада Кадони, Барзиков потерял лицо из-за Бухынбалтэ
По мнению Влада Кадони, Барзиков потерял лицо из-за Бухынбалтэ
Мария Максакова заявила, что дети забросили ее
Мария Максакова заявила, что дети забросили ее
Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву
Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву
Алла Пугачева вместе с дочерью посетила премьеру в Театре Наций
Алла Пугачева вместе с дочерью посетила премьеру в Театре Наций
Этери Тутберидзе едва не осталась без катка после поджога
Этери Тутберидзе едва не осталась без катка после поджога
Раскрыты сроки введения маркировки пива в России
Раскрыты сроки введения маркировки пива в России
Безусловно публично попросил прощения у Николайчука за роман с Гориной
Безусловно публично попросил прощения у Николайчука за роман с Гориной
В соцсетях обсуждают "страшное" видео с необычным рецептом куриных фрикаделек
В соцсетях обсуждают "страшное" видео с необычным рецептом

Топ на сегодня

Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
Товарооборот между Россией и Китаем взлетел
Товарооборот между Россией и Китаем взлетел
Светлана Лобода заявила, что она была лучшей певицей в России
Светлана Лобода заявила, что она была лучшей певицей в России
В Совфеде рассказали о попытках США отбросить Россию назад
В Совфеде рассказали о попытках США отбросить Россию назад
Three Arrows Capital вывел $33 млн в stETH из пула ликвидности в Curve
Three Arrows Capital вывел $33 млн в stETH из пула ликвидности в Curve

Еще по теме

Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания
Так выглядит кооператив сюжетной кампании Halo Infinite на 3 игроков
В Halo Infinite стартовал второй сезон — трейлер к запуску