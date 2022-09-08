Исследование: именами каких киногероев чаще всего называют детей (16 фото)
Сегодня, 05:05 Вадим Карасев
Компания Organic Baby Formula, которая занимается производством детского питания, провела довольно интересное исследование. В ней выяснили, именами каких киногероев чаще всего называют детей. Например, в последние годы в США стало популярным называть малышей Таносами. Занятно, что детишек стали называть в честь суперзлодея из "Мстителей". Итак, давайте поглядим, какие еще имена киноперсонажей наиболее популярны.
16 место — Ванда
Героиня киновселенной Марвел.
15 место — Флинн
Герой мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010).
14 место — Моана
Героиня одноимённого диснеевского мультфильма 2016 года.
13 место — Энакин
Энакин Скауокер — персонаж «Звёздных войн», которые, напоминаем, с 2012 года принадлежат студии Дисней.
12 место — Кайло
Кайло Рен — персонаж последней трилогии «Звёздных войн» (2015-2019).
11 место — Нала
Героиня «Короля льва» (1994).
10 место — Тимон
Ещё один персонаж из «Короля льва». А вот Пумбой своих детей особо не называют.
9 место — Танос
Самый заметный злодей из фильмов киновселенной Марвел.
8 место — Олаф
Снеговик из мультфильма «Холодное сердце» (2013).
7 место — Симба
Главный герой мультфильма «Король лев». Есть вероятность, что имена героев этого мультфильма так популярны в последние годы из-за вышедшего в 2019 году киноремейка.
6 место — Белль
Героиня «Красавицы и Чудовища». Как и в случае с «Королём львом» популярность имени могла заново подскачить из-за вышедшей киноадаптации 2017 года с Эммой Уотсон в роли принцессы.
5 место — Мерида
Героиня мультфильма «Храбрая сердцем» (2012).
4 место — Аладдин
Герой одноимённого диснеевского мультфильма. Опять же, Аладдин, конечно, популярен, но киноверсия Гая Ричи 2019 года тоже подбавила ему поклонников.
3 место — Рей
Главная героиня последней трилогии «Звёздных войн».
2 место — Кристофф
Именно с написанием Kristoff. Герой мультфильма «Холодное сердце».
1 место — Квилл
Герой киновселенной Марвел, в частности двух частей «Стражей галактики».
16 место — Ванда
Героиня киновселенной Марвел.
15 место — Флинн
Герой мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010).
14 место — Моана
Героиня одноимённого диснеевского мультфильма 2016 года.
13 место — Энакин
Энакин Скауокер — персонаж «Звёздных войн», которые, напоминаем, с 2012 года принадлежат студии Дисней.
12 место — Кайло
Кайло Рен — персонаж последней трилогии «Звёздных войн» (2015-2019).
11 место — Нала
Героиня «Короля льва» (1994).
10 место — Тимон
Ещё один персонаж из «Короля льва». А вот Пумбой своих детей особо не называют.
9 место — Танос
Самый заметный злодей из фильмов киновселенной Марвел.
8 место — Олаф
Снеговик из мультфильма «Холодное сердце» (2013).
7 место — Симба
Главный герой мультфильма «Король лев». Есть вероятность, что имена героев этого мультфильма так популярны в последние годы из-за вышедшего в 2019 году киноремейка.
6 место — Белль
Героиня «Красавицы и Чудовища». Как и в случае с «Королём львом» популярность имени могла заново подскачить из-за вышедшей киноадаптации 2017 года с Эммой Уотсон в роли принцессы.
5 место — Мерида
Героиня мультфильма «Храбрая сердцем» (2012).
4 место — Аладдин
Герой одноимённого диснеевского мультфильма. Опять же, Аладдин, конечно, популярен, но киноверсия Гая Ричи 2019 года тоже подбавила ему поклонников.
3 место — Рей
Главная героиня последней трилогии «Звёздных войн».
2 место — Кристофф
Именно с написанием Kristoff. Герой мультфильма «Холодное сердце».
1 место — Квилл
Герой киновселенной Марвел, в частности двух частей «Стражей галактики».
По материалам: триникси