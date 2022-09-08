Исследование: именами каких киногероев чаще всего называют детей (16 фото)

Вадим Карасев

Компания Organic Baby Formula, которая занимается производством детского питания, провела довольно интересное исследование. В ней выяснили, именами каких киногероев чаще всего называют детей. Например, в последние годы в США стало популярным называть малышей Таносами. Занятно, что детишек стали называть в честь суперзлодея из "Мстителей". Итак, давайте поглядим, какие еще имена киноперсонажей наиболее популярны.16 место — ВандаГероиня киновселенной Марвел.15 место — ФлиннГерой мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010).14 место — МоанаГероиня одноимённого диснеевского мультфильма 2016 года.13 место — ЭнакинЭнакин Скауокер — персонаж «Звёздных войн», которые, напоминаем, с 2012 года принадлежат студии Дисней.12 место — КайлоКайло Рен — персонаж последней трилогии «Звёздных войн» (2015-2019).11 место — НалаГероиня «Короля льва» (1994).10 место — ТимонЕщё один персонаж из «Короля льва». А вот Пумбой своих детей особо не называют.9 место — ТаносСамый заметный злодей из фильмов киновселенной Марвел.8 место — ОлафСнеговик из мультфильма «Холодное сердце» (2013).7 место — СимбаГлавный герой мультфильма «Король лев». Есть вероятность, что имена героев этого мультфильма так популярны в последние годы из-за вышедшего в 2019 году киноремейка.6 место — БелльГероиня «Красавицы и Чудовища». Как и в случае с «Королём львом» популярность имени могла заново подскачить из-за вышедшей киноадаптации 2017 года с Эммой Уотсон в роли принцессы.5 место — МеридаГероиня мультфильма «Храбрая сердцем» (2012).4 место — АладдинГерой одноимённого диснеевского мультфильма. Опять же, Аладдин, конечно, популярен, но киноверсия Гая Ричи 2019 года тоже подбавила ему поклонников.3 место — РейГлавная героиня последней трилогии «Звёздных войн».2 место — КристоффИменно с написанием Kristoff. Герой мультфильма «Холодное сердце».1 место — КвиллГерой киновселенной Марвел, в частности двух частей «Стражей галактики».