Якубовский выступил за обязательное лицензирование риелторов
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Якубовский выступил за обязательное лицензирование риелторов

Якубовский выступил за обязательное лицензирование риелторов

Риелторов можно допускать к работе только после получения лицензии или аккредитации, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский на Восточном экономическом форуме.

В России отменили лицензирование риелторской деятельности 20 лет назад. Ранее первый заместитель председателя профильного Комитета палаты Владимир Кошелев рассказал, что в Госдуме прорабатывают законодательные механизмы формирования правового поля деятельности риелторов, в том числе введение обязательного лицензирования как механизма допуска на рынок.

«На сегодняшний день в нашей стране под риелтором понимается человек, который просто опубликовал чье-то объявление и никакой ответственности не несет при сопровождении сделок. На наш взгляд, эта деятельность должна быть профессиональной. Необходимо продумать, кого можно будет допускать к профессии — это может быть аккредитация, лицензирование, саморегулируемая организация», — приводит ТАСС слова Якубовского.

Парламентарий добавил, что уже обсуждал этот вопрос объединениями риелторов — они поддерживают введение лицензирования. Сам механизм, подчеркнул Якубовский, нужно тщательно продумать, чтобы не уничтожить рынок и поддержать продавца и покупателя. После проработки предложения будут представлены Правительству, заключил депутат.


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По материалам: pnp.ru

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