Эксперты НОМ назвали обстоятельным доклад главы ЦИК Памфиловой о подготовке к выборам

Вадим Карасев

Доклад главы ЦИК Эллы Памфиловой о готовности избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования (ЕДГ) можно назвать обстоятельным и отражающим основные тенденции выборов, считает председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Высокий уровень конкуренции стал ключевой характеристикой избирательных кампаний этого года. По ряду позиций он превосходит показатели выборов прошлых лет", - заявил Брод.

Он напомнил, что на сентябрьских выборах также будет задействована серьезная система общественного контроля: наблюдатели — общественные и партийные, общественные штабы, пулы электоральных экспертов, видеонаблюдение.

Памфилова сообщила, что уменьшилось количество обращений в ЦИК России в целом, и до сих пор не поступило ни одной жалобы, которая бы требовала рассмотрения на заседании.

"Этот показатель говорит о снижении конфликтного потенциала в ходе кампаний и четкой работе избирательных комиссий", - считает Брод.

В докладе также прозвучала информация о противодействии провокациям в информационном пространстве и фейкам.

"Вся инфраструктура независимого контроля выборов, предстоящих в Краснодарском крае, полностью готова: мы завершили обучение наблюдателей, а также сформировали рабочие группы внутри общественного штаба для более эффективной работы в дни голосования", - рассказала глава регионального общественного штаба, эксперт НОМ Любовь Попова.

Член Общественной палаты в Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш сообщил, что накануне принял участие в проверке готовности УИК к предстоящим муниципальным выборам.

"Мы проверяли качество урн, сейфов, ящиков для хранения сейф-пакетов и соблюдение санитарно-эпидемических требований - по этим вопросам полная готовность", - рассказал эксперт.

При этом он добавил, что провокации все равно ожидаются, однако инструментов для пресечения фейков у экспертов и наблюдателей очень много, один из ключевых – "Карта сообщений НОМ".