Этери Тутберидзе едва не осталась без катка после поджога
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Этери Тутберидзе едва не осталась без катка после поджога

Этери Тутберидзе едва не осталась без катка после поджога
Стало известно, что каток, где Этери Тутберидзе тренирует спортсменов, пытались сжечь.   Неизвестный злоумышленник в ночь на среду сделал попытку поджечь московский спорткомплекс на улице Профсоюзной. Именно в этом спорткомплексе расположен каток «Хрустальный» на котором тренируется группа фигуристов под руководством Этери Тутберидзе. Стремился ли поджигатель уничтожить именно каток — пока не известно. Телеграм-канал Baza опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как к зданию подошел мужчина, одетый в оранжевую робу, облил окно горючей смесью из бутылки и поджег.
Причем ему пришлось вернуться и проделать это второй раз — только после этого здание загорелось. Из него повалили клубы дыма, но, к счастью, возгорание удалось быстро потушить. Согласно одной из версий, поджог был сделан с целью уничтожить избирательный участок. По другой — злоумышленник хотел сжечь каток. Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев (центру принадлежит каток) предположил, что преступление мог совершить «какой-то безумный фанат фигурного катания». Об этом сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «МК-Спорт».
# Шоу-бизнес Тутберидзе Этери
По материалам: z-aya

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