Этническую украинку рассмотрят на пост генсека НАТО
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Этническую украинку рассмотрят на пост генсека НАТО

Этническую украинку рассмотрят на пост генсека НАТОМинистр финансов Канады Фриланд с украинскими корнями может стать новым генсеком НАТО

На пост нового генсека НАТО рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Об этом сообщает издание СВС news.

Как сообщает издание, Фриланд сейчас находится в центре спекуляций, а разговоры о ее возможном назначении на высший пост в НАТО набирают обороты.

Также отмечается, что четыре разных источника — в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, говорят, что имя Фриланды уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника нынешнего генерального секретаря, бывшего премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга, который работает с 2014 года.

Сама Фриланд называла конфликт на Украине «крупнейшей на данный момент угрозой мировой экономике», а присутствие представителей РФ на саммите G20 в Бали «участием поджигателя на совещании пожарных».

Сейчас Фриланд находится под санкциями России, которые будут сняты, если Оттава отменит антироссийские санкции.

Нынешний генсек НАТО Столтенберг должен покинуть свой пост 30 сентября 2023 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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