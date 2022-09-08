Как изменились актёры кинотрилогии «Властелин колец» с момента выхода на экраны первого фильма

Каждый день выходят новые фильмы, но не все могут заменить кинокартины, которые запомнились нам надолго, а, может, и на всю жизнь.

Например, новому сериалу «Властелин колец: Кольца власти» будет нелегко конкурировать с нашумевшей кинотрилогией, когда-то снятой по мотивам романа Дж. Р.Р. Толкина. Несмотря на неплохие рецензии от критиков, многие зрители остались не в восторге после просмотра первых серий и поставили не особо высокие оценки. Причины такого недовольства разные: несоответствие оригиналу, отсутствие чего-то захватывающего в повествовании или зацикленность сюжета только на эльфийке Галадриэль.

У трилогии же «Властелин колец», которая была снята режиссёром Питером Джексоном, совсем другая история. Как только в 2001 году на экраны вышел первый фильм, то киносага чуть ли не сразу обрела культовый статус и армию фанатов. После этого вышла вторая и третья части истории в 2002 и 2003 годах, которые стали не менее популярными, чем первый фильм.

С момента выхода первого фильма прошёл уже 21 год. За такой значительный промежуток времени многое поменялось. Поэтому мы решили показать вам, как же изменились актёры трилогии, без которых вряд ли эти фильмы так полюбились зрителю.

Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс)

Билли Бойд (Перегрин Тук)

Орландо Блум (Леголас)

Белокурый эльф Леголас украл в то время не одно женское сердечко. Но стоит сказать, что Орландо Блум смог блестяще показать свою актёрскую игру не только в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», но и в не менее известной франшизе «Пираты Карибского моря».

Шон Эстин (Сэмуайз Гэмджи)

Вигго Мортенсен (Арагорн)

Многоплановая актриса Кейт Бланшетт почти каждый год появляется на экранах с новыми фильмами. На её счёту больше 40 кинолент: «Меня там нет», «Елизавета», «Золушка», «Аллея кошмаров» и другие. А в 2008 году актриса была удостоена именной звезды на Голливудской «Аллее славы».

Лив Тайлер (Арвен)

Шон Бин (Боромир)

Джон Рис-Дэвис (Гимли)

За этим существом с не очень приятной внешностью по имени Голлум скрывается очень даже милый и обаятельный актёр Энди Серкис, который озвучивал и отыгрывал своего персонажа на протяжении всех трёх фильмов.

А здесь можно посмотреть, как изменились актёры «Голодных игр» спустя 10 лет после выхода первого фильма.