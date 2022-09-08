Как выйти на пенсию раньше ?

Появилась лазейка, как стать пенсионером раньше. В России поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин началось в 2019 году. Естественно, эта тема у многих вызвала негативную реакцию. Кто бы не хотел начать получать пенсию раньше? Максимальные пенсионные границы будут установлены в 2028 году. Мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, будут выходить на пенсию в 65 лет. Женщины, родившиеся в 1968 году и позднее, — в 60 лет. И вот сейчас возник прецедент, на который могут ориентироваться россияне, только готовящиеся завершить свой трудовой стаж. О чем речь? Подробностями поделилась пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Недавно суд в Набережных Челнах принял решение насчет пенсионного возраста. В суд с иском обратилась женщина, которая хотела выйти на пенсию по стажу. Напомним, что учителям для этого необходимо накопить 25 лет стажа. Женщина подала свои документы в ПФР. Однако оттуда ей поступил отказ. Ей попросту не зачли в стаж учебные отпуска и служебные командировки. И вот прецедент: в суде приняли сторону учительницы — и ей удалось досрочно выйти на пенсию. По словам эксперта, стаж в 25 лет преподаватели, которые начали работать в 23 года, могут накопить уже к 48 годам. А поскольку возраст выхода на пенсию для таких граждан немного отодвигается, выйти на заслуженный отдых они могут в 51 год, сообщает Primpress.