Какие китайские автомобили сейчас можно купить в России и сколько они стоят

Вадим Карасев

В августе текущего года в России продали 11 037 автомобилей китайских брендов, что составило 25,9% доли рынка, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Ruposters собрал самые популярные китайские машины в наличии дилерских центров.

Наиболее популярным китайским авто в России стал кроссовер Haval Jolion: он собирается на заводе в Тульской области с мая прошлого года. Машину предлагают в двух модификациях: с передним приводом и с полным. В первом случае двигатель работает с шестиступенчатой механической или семидиапазонной роботизированной коробкой, а более дорогая модификация оснащена только "роботом". На официальном сайте Haval Jolion продается по цене от 2,029 млн руб.

Китайский автомобиль Haval Jolion

Флагманский автомобиль Geely, Tugella, впервые появился у российских дилеров в конце 2020 года. Машина оснащена двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 238 л.с. Двигатель, разработанный совместно с компанией Volvo, совмещен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на модель варьируются от 3,900 млн до 4,100 млн руб. в зависимости от спецификации.



Автомобиль Geely Tugella

Китайский бренд Chery появился на отечественном рынке одним из первых, сейчас у россиян стал особенно популярен кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Автомобиль продается в РФ с бензиновым турбомотором на 147 л.с. На официальном сайте Chery цены на автомобиль стартуют от 2,3099 млн руб.

Chery Tiggo 7 Pro стал одним из самых популярных китайских кроссоверов в России

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