Какие китайские автомобили сейчас можно купить в России и сколько они стоят
В августе текущего года в России продали 11 037 автомобилей китайских брендов, что составило 25,9% доли рынка, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Ruposters собрал самые популярные китайские машины в наличии дилерских центров.
Наиболее популярным китайским авто в России стал кроссовер Haval Jolion: он собирается на заводе в Тульской области с мая прошлого года. Машину предлагают в двух модификациях: с передним приводом и с полным. В первом случае двигатель работает с шестиступенчатой механической или семидиапазонной роботизированной коробкой, а более дорогая модификация оснащена только "роботом". На официальном сайте Haval Jolion продается по цене от 2,029 млн руб.
Флагманский автомобиль Geely, Tugella, впервые появился у российских дилеров в конце 2020 года. Машина оснащена двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 238 л.с. Двигатель, разработанный совместно с компанией Volvo, совмещен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на модель варьируются от 3,900 млн до 4,100 млн руб. в зависимости от спецификации.
Китайский бренд Chery появился на отечественном рынке одним из первых, сейчас у россиян стал особенно популярен кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Автомобиль продается в РФ с бензиновым турбомотором на 147 л.с. На официальном сайте Chery цены на автомобиль стартуют от 2,3099 млн руб.
Ранее Ruposters перечислил самые качественные марки китайских автомобилей. Аналитики разработали статистику недочетов, замеченных хозяевами авто в период со второго по шестой месяц использования.