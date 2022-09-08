Кинозвезды разных поколений в одном возрасте (15 фото)

Вадим Карасев

У каждого поколения есть свои супер звезды кино. Недавно идолом был Джек Николсон, который сейчас уже давно отдыхает на заслуженной пенсии. Сегодня на пике Олимпа славы восседает Леонардо Ди Каприо, но юные знаменитости уже наступают ему на пятки. И все это приводит к очевидной мысли о том, что время безжалостно мчится вперед. Например, Лео был всего годик, когда Николсон уже получил "Оскар" за главную роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки". Давайте поностальгируем и поглядим на звезд разных поколений в одном возрасте. И стоит отметить, что раньше актеры выглядели более мужественно.Джек Николсон и Леонардо Ди Каприо в 47 летМикки Рурк и Кит Харингтон в 35 летДжон Траволта и Том Холланд в 25 летАлен Делон и Джейкоб Элорди в 24 годаРоберт Де Ниро и Энсел Эльгорт в 28 летКлинт Иствуд и Эдди Редмэйн в 40 летТимоти Далтон и Крис Эванс в 41 годМайкл Дуглас и Джеймс Макэвой в 43 годаШон Коннери и Зак Эфрон в 34 годаРоберт Редфорд и Эштон Кутчер в 44 годаХаррисон Форд и Том Хиддлстон в 41 годКурт Рассел и Логан Лерман в 30 летАрнольд Шварценеггер и Джейсон Момоа в 43 годаКевин Костнер и Джо Коул в 33 годаМарлон Брандо и Александр Скарсгард в 45 лет