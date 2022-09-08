Кинозвезды разных поколений в одном возрасте (15 фото)
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Кинозвезды разных поколений в одном возрасте (15 фото)

Джек Николсон и Леонардо Ди Каприо в 47 летУ каждого поколения есть свои супер звезды кино. Недавно идолом был Джек Николсон, который сейчас уже давно отдыхает на заслуженной пенсии. Сегодня на пике Олимпа славы восседает Леонардо Ди Каприо, но юные знаменитости уже наступают ему на пятки. И все это приводит к очевидной мысли о том, что время безжалостно мчится вперед. Например, Лео был всего годик, когда Николсон уже получил "Оскар" за главную роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки". Давайте поностальгируем и поглядим на звезд разных поколений в одном возрасте. И стоит отметить, что раньше актеры выглядели более мужественно.

Джек Николсон и Леонардо Ди Каприо в 47 лет


Микки Рурк и Кит Харингтон в 35 лет

Микки Рурк и Кит Харингтон в 35 лет
Джон Траволта и Том Холланд в 25 лет

Джон Траволта и Том Холланд в 25 лет
Ален Делон и Джейкоб Элорди в 24 года

Ален Делон и Джейкоб Элорди в 24 года
Роберт Де Ниро и Энсел Эльгорт в 28 лет

Роберт Де Ниро и Энсел Эльгорт в 28 лет
Клинт Иствуд и Эдди Редмэйн в 40 лет

Клинт Иствуд и Эдди Редмэйн в 40 лет
Тимоти Далтон и Крис Эванс в 41 год

Тимоти Далтон и Крис Эванс в 41 год
Майкл Дуглас и Джеймс Макэвой в 43 года

Майкл Дуглас и Джеймс Макэвой в 43 года
Шон Коннери и Зак Эфрон в 34 года

Шон Коннери и Зак Эфрон в 34 года
Роберт Редфорд и Эштон Кутчер в 44 года

Роберт Редфорд и Эштон Кутчер в 44 года
Харрисон Форд и Том Хиддлстон в 41 год

Харрисон Форд и Том Хиддлстон в 41 год
Курт Рассел и Логан Лерман в 30 лет

Курт Рассел и Логан Лерман в 30 лет
Арнольд Шварценеггер и Джейсон Момоа в 43 года

Арнольд Шварценеггер и Джейсон Момоа в 43 года
Кевин Костнер и Джо Коул в 33 года

Кевин Костнер и Джо Коул в 33 года
Марлон Брандо и Александр Скарсгард в 45 лет

Марлон Брандо и Александр Скарсгард в 45 лет
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По материалам: триникси

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