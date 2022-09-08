Компания Sony Music объявила об окончательном уходе из России
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Компания Sony Music объявила об окончательном уходе из России

Компания Sony Music объявила об окончательном уходе из РоссииЗвукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России

Звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России и пообещала передать российское подразделение местной управляющей компании. Об этом сообщает Billboard.

«Поскольку война продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России», — говорится в заявлении корпорации.

Sony Music обратилась к российским стриминговым сервисам с официальным запросом удалить репертуар исполнителей, связанных с компанией. Речь идет о зарубежных музыкантах, включая, например, Эда Ширана и Майкла Джексона.

10 марта стало известно, что крупнейшие в мире звукозаписывающие компании Sony Music и Warner Music Group приостановили деятельность в России. «Sony Music Group призывает к миру на Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в России и продолжим оказывать поддержку в оказании гуманитарной помощи нуждающимся», — говорилось в заявлении одной из корпораций.

Warner Music Group также приостановила деятельность в России, включая «инвестиции и разработку проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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