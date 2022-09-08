Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет
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Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, сообщили в Букингемском дворце. Она правила страной с 1952 года.

С начала сентября королева находилась под пристальным медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Туда же выехали ее сын принц Чарльз и старший внук принц Уильям. Ранее появлялись слухи о падении Елизаветы II, однако источники Reuters в Букингемском дворце отвергли данную гипотезу.


Сообщение о смерти Елизаветы II на официальном сайте Букингемского дворца

Проблемы со здоровьем монарха подтвердил BBC: телевещательная корпорация даже изменила эфирную сетку на фоне сообщений о физическом состоянии королевы Елизаветы II, сообщает портал Deadline. Как утверждают авторы материала для сайта, BBC прервал регулярное вещание с целью сообщить об ухудшении самочувствия монарха.

Королева Елизавета II из династии Виндзоров родилась в 1926 году, в апреле текущего года ей исполнилось 96 лет. Правительница Великобритании взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который руководил Британской империей в годы Второй мировой войны. В этом году Елизавета II стала первым правителем в истории страны, занимавшим престол в течение 70 лет.

Весной 2021 года в возрасте 99 лет скончался многолетний супруг королевы, герцог Эдинбургский Филипп Маунтбеттен.

Новый король Великобритании – 74-летний принц Чарльз. Исходя из традиций, его тронным именем будет Карл III Виндзор

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По материалам: uposters.ru

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