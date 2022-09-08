Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение: "Врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества"
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Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение: "Врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества"

Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение: "Врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества"

В Букингемском дворце сообщили об ухудшении состояния 96-летней королевы Елизаветы II. Сейчас она находится под медицинским наблюдением. После утреннего обследования врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в замке Балморал и чувствует себя там комфортно,— говорится в заявлении Букингемского дворца.

Все четверо детей королевы Елизаветы II, а также принц Уильям уже прибыли в Балморал в Шотландии, где в последнее время жила королева. По данным издания Mirror, в Шотландию также отправились принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в Великобритании. Кейт Миддлтон в Балморал не поехала, поскольку осталась вместе с детьми.


Королева Елизавета в Балморале

Ситуацию прокомментировала Лиз Трасс, которая ранее была избрана премьер-министром Великобритании. Она отметила, что "глубоко обеспокоена этими новостями". Мои мысли и мысли людей по всей Великобритании сейчас с королевой и ее семьей,

— написала она в твиттере (заблокирован в России).

СМИ сообщили, что после известий об ухудшении состояния королевы около Букингемского дворца начали собираться люди. Традиционная смена караула у Букингемского дворца сегодня отменена. Кроме того, телеканал BBC изменил эфирную сетку и регулярно публикует сообщения о состоянии королевы.

В этом году королева Елизавета отметила платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом, который отметил 70-летие царствования.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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