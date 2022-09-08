Коронавирус набирает обороты по всему миру
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Коронавирус набирает обороты по всему миру

Коронавирус набирает обороты по всему миру
Появились пугающие данные о массовом распространении вируса. Россияне признаются, что постепенно перестали соблюдать меры предосторожности — все меньше носят медицинские маски и не соблюдают социальную дистанцию. Возможно, это отчасти и стало причиной увеличения числа заболевших ковидом. Страшную статистику привел директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который обратился с посланием к жителям страны. «За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», — подтвердил Гинцбург. Так, в августе от коронавирусной инфекции скончались около 90 тысяч россиян, это на 40% больше, чем в предыдущем периоде. Такие цифры наблюдались только в марте. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отметил данные в мире. «На прошлой неделе от коронавируса каждые 44 секунды в мире умирал один человек. Большая часть этих смертей можно было избежать. Этот вирус не уйдет сам по себе, мы это понимаем, и работаем вместе с правительствами разных государств», — заявил он на пресс-конференции в Женеве. К слову, о росте заболеваний в этот период говорили ранее, в их числе был и врач-инфекционист Евгений Тимаков. «В середине — к концу августа все начнут возвращаться, мы увидим в мегаполисах опять рост заболеваемости. Осенью все будут социализироваться — школы, детские сады, работа и так далее — мы опять увидим рост заболеваемости, связанный с тем, что еще и влажность воздуха будет способствовать сохранению длительности (нахождения) вируса в окружающей среде», — заверял врач. Также медики предполагают, что вскоре вернется масочный режим. По этому поводу высказался и доктор Мясников, который уверен, что маски не спасут от заражения. «Панику не надо раздувать. Без вариантов будут вводить масочный режим. И это не по той причине, что они помогают. Просто не можем не реагировать. Иначе скажут, что не заботимся о здоровье нации. Нас обязывают принять меры. Как говорят, строгость законов нивелируется необязательностью их исполнения», — отметил доктор «ТАСС».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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