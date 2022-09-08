Ксения Алферова опубликовала редкий кадр с Егором Бероевым

Актриса Ксения Алферова не афиширует личную жизнь и редко делится семейными кадрами. Представители актёрской профессии довольно часто выбирают в спутники жизни своих коллег по цеху, что вполне логично. Общие интересы, общая работа. Однако такие союзы, как у Егора Бероева и Ксении Алфёровой — очень большая редкость. Супруги вместе уже больше двадцати лет, и их семья считается одной из самых крепких, гармоничных и счастливых. При этом они стараются не афишировать свое счастье и крайне редко делятся совместными фото, разве только если отправляются на важное мероприятие. И вот сегодня Ксения Алферова решила вдруг опубликовать очень личный снимок с супругом. Они позируют в обнимку на фоне луга, Егор нежно обнимает и придерживает Ксению.«Сейчас все напоказ, и это на мой взгляд неправильно. Самым дорогим и ценным делиться со всеми не стоит, это то, что греет и питает тебя и твою семью. А твоя семья – это основное место силы, это твой животворящий источник. Высохнет, иссякнет, загрязнится – и нечем будет напитаться, нечего будет дарить миру», — написала Ксения. Напомним, Егор Бероев и Ксения Алфёрова сыграли свадьбу в 2001 году, а позднее обвенчались. Супруги всегда скрывали от посторонних подробности своей личной жизни. В 2007 году на свет появилась их дочь Евдокия. Их союз делает крепче не только профессия, умение слышать друг друга и понимать, но и одинаковые взгляды на жизнь. По словам Ксении, «залог счастливых семей – когда вы вместе куда-то идёте».