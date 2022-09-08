Ленивые и равнодушные: худшие хозяйки по знакам зодиака
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Ленивые и равнодушные: худшие хозяйки по знакам зодиака

Ленивые и равнодушные: худшие хозяйки по знакам зодиака

Существуют женщины, которые не могут находиться в грязных комнатах, потому что привыкли к чистоте. Тем не менее есть и не очень хорошие хозяйки, которым лень убирать дома и что-то готовить. Далее мы расскажем про худших домохозяек по знакам зодиака.

Телец

Представительницы этого знака зодиака достаточно неряшливые люди, которые постараются заработать деньги, нанять уборщицу, чтобы она убирала в их жилье. Они так же плохо относятся и к приготовлению пищи, поэтому покупают фастфуды либо едят в ресторанах. Но не стоит думать, что после свадьбы что-то поменяется – никаких волшебных изменений не произойдет. Таковы представители этого знака зодиака.

Стрелец

Этот знак зодиака никогда не будет привязан к одному месту, а тем более к личному жилищу. Это настоящие путешественницы, которые используют свою квартиру только для ночевки, поэтому не следят за чистотой и порядком. Они не станут ходить с пылесосом или тряпкой, чтобы вытереть пыль или убрать паутину. Их холодильник всегда пуст. Зачем в нем что-то хранить, если можно пообедать или позавтракать в кафе или ресторане.

Лев

Представительницам этого знака зодиака некогда убирать в доме и что-то готовить, потому что они всегда заняты собой и зарабатыванием денег. Им важно, как они будут выглядеть, красиво ли они оделись и сколько осталось финансов на карточке. Все остальное их не интересует. Если в холодильнике нет еды, ничего страшного – можно купить готовую. Грязно и пыльно в квартире или доме – можно надеть тапочки, чтобы не запачкать белоснежные носки. Львы не будут самостоятельно убирать в собственном жилище, пока за них это не сделают другие люди. Поэтому с такими хозяйками стоит быть максимально аккуратными.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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