Максим Галкин будет стучать зубами от холода в Европе, заявил известный журналист
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Максим Галкин будет стучать зубами от холода в Европе, заявил известный журналист

Максим Галкин будет стучать зубами от холода в Европе, заявил известный журналист
Артист Максим Галкин не собирается возвращаться в Россию. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» рассказал, как будут проходить гастроли юмориста Максима Галкина в Молдавии нынешней зимой. «Пятнадцать градусов в помещении. Максим Галкин. Как он говорил: «Нравится не нравится — НАТО расширяется». Ммм. Остроумно. А там что будет говорить в Молдавии: «Раз, два, три, четыре, пять — начинаем отоплять», сказал Михаил Шахназаров.
Напомним, что Максим Галкин находится сейчас с гастролями в Новой Зеландии. При этом впереди у него еще большой тур. Заметим, что Максим Галкин полгода назад уехал из России. Он сделал несколько противоречивых заявлений и в родной стране вряд ли появится в ближайшее время.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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