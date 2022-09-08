Мария Максакова заявила, что дети забросили ее
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Мария Максакова заявила, что дети забросили ее

Мария Максакова заявила, что дети забросили ее
Оперная певица Мария Максакова живет на Украине. У артистки давно не складываются отношения с матерью, актрисой Людмилой Максаковой, которая сегодня проживает в России. Мария с сыном Ваней находится на Украине и сокрушается, что родительница не интересуется ее состоянием. Несмотря на проблемы в семье, оперная певица старается с оптимизмом смотреть на будущее и не держать зла на близких. «Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — посетовала 45-летняя Максакова в одном из интервью. Напомним, уже много лет старшие дети Марии — дочь Людмила и сын Илья — проживают в РФ с бабушкой и, по всей видимости, не слишком горят желанием общаться с мамой. В одно время Максакова хотела наладить связь с семьей — ради этого она приезжала в Россию, но все ее старания оказались тщетными.
«Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи. Я начинаю думать, что все рассчитывали на мою смерть тогда, в 2017 году, когда застрелили Дениса (Дениса Вороненкова, супруга артистки, — прим. ред.). Теперь же любыми путями у меня пытаются отнять имущество. Я за все вас прощаю. Чтобы вы ни сделали в будущем. Если нам выпадет возможность быть близкими людьми, я обещаю стать для вас лучшим другом. Но если вы все осознаете уже после того, как меня не станет, то помните о Ване. Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви», — плакалась оперная певица. Также артиста с горечью отмечала, что родительница не желала ее видеть даже на пороге дома. «У меня стало сердце щемить неприятно. Я подумала, а вдруг она действительно страдала все это время, ждет моего приезда. И я поехала к ней. Но, конечно, мне в голову не приходило, что меня ждет этот ледяной душ с ее стороны. Мама не открыла мне дверь», — сетовала Мария.    
# Шоу-бизнес Максакова Мария
По материалам: z-aya

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