Microsoft анонсировала новое шоу с анонсами для Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft анонсировала новое шоу с анонсами для Game Pass

Microsoft анонсировала новое шоу с анонсами для Game Pass


Следующая неделя обещает стать интересной на анонсы от команды Xbox. Пару недель назад было объявлено, что 15 сентября пройдет Tokyo Game Show, где представят некоторые новости по Game Pass. А сегодня стало известно про еще одно мероприятие — 14 сентября состоится /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase.

Напомним, что /twitchgaming: ID@Xbox — это игровые шоу, которые Microsoft проводит несколько раз в год. В рамках этих шоу демонстрируют инди-проекты, уделяя максимальное внимание играм, которые попадут в Game Pass. На всех таких демонстрациях Microsoft анонсировала новые игры для подписки Game Pass, и этот год не должен стать исключением.

Сама Microsoft заявляет, что на шоу /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase покажет Metal: Hellsinger, You Suck at Parking и многое другое. Что интересно, в анонсе мероприятия упоминается демонстрация геймплея Ghostbusters: Spirits Unleashed, хотя игра не заявлена к выходу в Game Pass. Велика вероятность, что на шоу объявят о выходе Ghostbusters: Spirits Unleashed в подписке — сама игра должна выйти 18 октября.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Показали много нового геймплея Evil West — экшена про вампиров на Диком Западе
Показали много нового геймплея Evil West — экшена про вампиров на
Представители 28 стран участвуют в фестивале Grand Skate Tour — 2022
Представители 28 стран участвуют в фестивале Grand Skate Tour — 2022
Оксана Акиньшина рассказала о состоянии нашего кино
Оксана Акиньшина рассказала о состоянии нашего кино
Над планами Светланы Лободы посмеялся известный журналист
Над планами Светланы Лободы посмеялся известный журналист
Данила Козловский развлекается с Оксаной Акиньшиной на отдыхе
Данила Козловский развлекается с Оксаной Акиньшиной на отдыхе
Алла Пугачева пострадала от пластики
Алла Пугачева пострадала от пластики
Светлана Лобода устроила скандал на борту самолета
Светлана Лобода устроила скандал на борту самолета
Microsoft анонсировала новое шоу с анонсами для Game Pass
Microsoft анонсировала новое шоу с анонсами для Game Pass
Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет
Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет
Принц Чарльз стал королем Великобритании
Принц Чарльз стал королем Великобритании
Кинозвезды разных поколений в одном возрасте (15 фото)
Кинозвезды разных поколений в одном возрасте (15 фото)
Алсу поделилась фото с повзрослевшей дочкой - именинницей
Алсу поделилась фото с повзрослевшей дочкой - именинницей

Топ на сегодня

Екатерина Варнава тайно подала на развод
Екатерина Варнава тайно подала на развод
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Voyager Digital проведет аукцион по продаже активов
Voyager Digital проведет аукцион по продаже активов
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября

Еще по теме

20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass на Xbox и PC
Microsoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июне
Официально: Xbox проведет трансляцию на Tokyo Game Show