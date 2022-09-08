Microsoft анонсировала новое шоу с анонсами для Game Pass

Вадим Карасев





Следующая неделя обещает стать интересной на анонсы от команды Xbox. Пару недель назад было объявлено, что 15 сентября пройдет Tokyo Game Show, где представят некоторые новости по Game Pass. А сегодня стало известно про еще одно мероприятие — 14 сентября состоится /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase.

Напомним, что /twitchgaming: ID@Xbox — это игровые шоу, которые Microsoft проводит несколько раз в год. В рамках этих шоу демонстрируют инди-проекты, уделяя максимальное внимание играм, которые попадут в Game Pass. На всех таких демонстрациях Microsoft анонсировала новые игры для подписки Game Pass, и этот год не должен стать исключением.

Сама Microsoft заявляет, что на шоу /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase покажет Metal: Hellsinger, You Suck at Parking и многое другое. Что интересно, в анонсе мероприятия упоминается демонстрация геймплея Ghostbusters: Spirits Unleashed, хотя игра не заявлена к выходу в Game Pass. Велика вероятность, что на шоу объявят о выходе Ghostbusters: Spirits Unleashed в подписке — сама игра должна выйти 18 октября.