Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
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Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой

Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохойЛидер СРЗП Миронов: Елизавета II войдет в мировую историю как человек-эпоха

Вместе с королевой Великобритании Елизаветой II, уважительно относившейся к России, ушла целая эпоха, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования британскому народу. «При ней СССР вместе с Британией и США смогли сокрушить нацизм», — напомнил Миронов. Как уточнил политик, королева уважительно относилась к России и войдет в мировую историю. Он назвал ее человеком-эпохой.

«Одно можно сказать точно. Вместе с королевой, правившей Великобританией много десятилетий, ушла целая эпоха. Она, в отличие от британских премьеров-русофобов, на публике уважительно относилась к России», — подчеркнул он.

Британская королева умерла в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября. До этого она находилась под наблюдением врачей из-за ухудшения состояния.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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