Мишустин назвал ФНБ подушкой безопасности для государства

Вадим Карасев

Премьер Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главный фактор, позволивший создать подушку безопасности для надежного финансирования всех основных функций государства — им стал Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Стабилизационный фонд, который позже стал фондом национального благосостояния, — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности <…> и вместе с Банком России <…> дало возможность планировать надежное финансирование всех основных функций государства», — сказал Мишустин.

По словам премьера, этим целям также послужила грамотная денежно-кредитная политика ЦБ, создание электронного бюджета, технологических платформ и таможенное администрирование.

Мишустин считает, что все это в совокупности нивелировало эффект западных санкций и дало россиянам ощущение финансовой стабильности даже в условиях ограничений.

Тем не менее, в конце августа премьер признал, что санкционный запал в отношении России не иссяк, страны, которые приняли ряд ограничительных мер после ввода российских войск на территорию Украины, усиливают давление. Кроме того, Мишустин заявил, что работы в России еще много, и стране необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций.