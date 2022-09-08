Молочников признался, почему его бросила Екатерина Варнава
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Молочников признался, почему его бросила Екатерина Варнава

Молочников признался, почему его бросила Екатерина Варнава
Актриса Екатерина Варнава бросила мужа через несколько месяцев после свадьбы. Пока артистка хранит молчание, Александр Молочников делится подробностями их совместной жизни. Так, выяснилось, что в марте пара сыграла свадьбу по инициативе актрисы. Впрочем, режиссер и звезда Comedy Woman успели не только пожениться, но и развестись. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «вДудь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Александр Молочников и Екатерина Варнава зарегистрировали отношения в марте 2022-го. В планах у пары был переезд в Америку, но, увы, режиссер и актриса расстались. «Я мудак, наверное. Жизнь подарила мне ее, но не вышло. Мудак и точка», — заявил 30-летний Молочников в YouTube-шоу «вДудь», отвечая на вопрос, как он упустил Екатерину.
В итоге сценарист один улетел за границу. Ближайшие месяцы Александр проведет в США, а потом, возможно, вернется в родную страну. «Я уже жил в Америке, учился там. Мне одноклассники говорили «вали в свою Америку». Это тупость, я же вернулся! Я испортил отношения с мамой и выбрал жизнь в России. Была тяга к дому, Родине», — вспомнил артист. Точную причину развода с 37-летней Варнавой режиссер не озвучил. Он лишь отметил, что их взгляды и мнения стали расходиться. «Мы не живем вместе, но в хороших дружеских отношениях. Расстались по какой-то совокупности причин, не было такого, что бац — и мы разошлись. Что-то зашло в тупик. Не знаю, сколько дней продлился брак — мало, не считал. Это очень грустно. Если не прийти два раза в суд, то разводят автоматом. Так я и узнал о разводе. Причем вернулся со съемок в Питер, и папа сказал, что пришла повестка в суд. Так себе ощущение. Тем не менее мы с Катей в очень близких отношениях», — подытожил Молочников.
# Шоу-бизнес Варнава Екатерина
По материалам: z-aya

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