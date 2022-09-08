На официальном сайте мэра Москвы появился раздел со списком кандидатов в муниципальные депутаты
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На официальном сайте мэра Москвы появился раздел со списком кандидатов в муниципальные депутаты

На официальном сайте мэра Москвы появился раздел со списком кандидатов в муниципальные депутаты

На mos.ru опубликовали специальный проект, посвященный осенним выборам депутатов муниципальных образований. Москвичи с его помощью могут не только изучить способы голосования и особенности мероприятия в этом году, но и уточнить избирательный округ, кандидатов и условия голосования.

От каждого округа в муниципальные депутаты могут быть избраны от трех до пяти кандидатов – это зависит от населенности избирательного округа. Просмотреть полный список кандидатов в депутаты можно в специальном разделе проекта. Для этого нужно указать в поле поиска адрес регистрации.


Выборы в Совет депутатов муниципальных образований Москвы пройдут в столице с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители города, зарегистрированные в любом районе, за исключением Щукина, и большей части ТиНАО (в 2022 году муниципальные выборы состоятся только в Троицке).

Ранее в Москве заработал сайт программы "Миллион призов" для участников осеннего голосования. Каждый проголосовавший может выиграть в рамках акции один из 100 автомобилей или от трех до 10 тыс. призовых баллов по курсу "1 балл = 1 руб". Жителям столицы, проголосовавшим онлайн, в СМС-сообщении придет уникальный код для участия в розыгрышах призов. Мероприятия состоятся 10, 11 и 12 сентября: для того чтобы принять в них участие, нужно проголосовать онлайн до 20:00 перед каждым из розыгрышей.

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По материалам: uposters.ru

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