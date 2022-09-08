Над Яной Рудковской посмеялся Солнцев
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Над Яной Рудковской посмеялся Солнцев

Над Яной Рудковской посмеялся Солнцев
Продюсер Яна Рудковская зачем-то начала что-то доказывать хейтерам. Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» посмеялся над продюсером Яной Рудковской, которая зачем-то опубликовала свое свидетельство о рождении и справку из школы, доказывая истинный возраст. «Яна как будто бы не знает и не сталкивалась: если ты хейтерам даешь полное доказательство документальное своей невиновности и правоты — это только раззадоривает. Они будут продолжать тебя хейтить, уничтожать. Они не уймутся ни в коем случае. Правильнее иронизировать на эту тему, но нет, она показала свидетельство о рождении. Я против этого. Неумение обойти углы полностью», сказал Рустам Солнцев.
Как отметил Солнцев, Рудковская продемонстрировала свою профнепригодность. «Надо было отшутиться. А в следующий раз они скажут: «Мы не верим, что вы сексом занимаетесь с Плющенко». И она что, запишет видео?» — задался вопросом бывший участник «Дома-2». Ранее Рудковская вступила в конфликт с бывшей женой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой. Ей не понравились рассуждения девушки о ее возрасте.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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