Над планами Светланы Лободы посмеялся известный журналист

Певица Светлана Лобода поделилась своими планами, чем насмешила Шахназарова. Артистка в связи с нестабильной обстановкой на Украине перебралась в Латвию. Ее дочери там осваивают новые знания, а сама знаменитость хочет обжиться в европейской стране и, возможно, сделать ее своим домом. Светлана Лобода последние несколько лет жила то на Мальте, то в Подмосковье, то в странах Балтии. После начала специальной военной операции по защите Донбасса звезда окончательно перебралась в Латвию. Недавно она дала большое интервью на русском языке, в котором откровенно рассказала о своей новой жизни.Она объяснила, что больше не приедет в Россию и будет отказываться от любых гонораров российских продюсеров в знак протеста. Понимая, что таким образом она отрезает себе связь с многомиллионной аудиторией, артистка приняла решение выйти на новый уровень и готовит мировой тур — в него войдут не только европейские города, но и США. Все эти новости с юмором воспринимает критик и публицист Михаил Шахназаров. Посмотрев последние сообщения от Светланы, он удивился ее дерзости, а также самомнению. «Сиди теперь в Юрмале в дюнах, пой для местных чаек и сосен и радуйся жизни», — заявил журналист. В эфире шоу «Полный абзац» он возмутился тем, что Лобода нескромно назвала себя артисткой номер один в России. И посмеялся над тем, что она продолжает петь на русском языке.